Rappel de croustilles Miss Vickie's dans l’est du Canada

L’entreprise Miss Vickie's Canada effectue un rappel de certaines croustilles en raison de la présence possible de morceaux de verre, annonce l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Un cas de blessure associé à la consommation de ces produits a été signalé, confirme l’Agence.

Il s’agit de croustilles cuites à la marmite de marque Miss Vickie's de plusieurs saveurs ( BBQbarbecue fumé au bois de pommier, jalapeño, recette originale, sel marin et vinaigre de malt, cornichons à l'aneth épicés, poivron et crème champêtre, délice BBQbarbecue du sud) et vendues dans des sacs de divers formats. La liste complète est affichée sur le site de l’Agence canadienne d’inspection des aliments  (Nouvelle fenêtre) .

Ces produits ont été vendus à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario. Ils ont aussi été vendus en ligne.

L’Agence recommande aux gens de ne pas les consommer. Elle recommande aux détaillants, aux restaurants et à tout autre établissement de ne pas les vendre ni les servir.

Les gens qui ont ces produits à la maison devraient les jeter ou les rapporter là où ils les ont achetés.

L’Agence ajoute qu’elle mène une enquête qui pourrait mener au rappel d’autres produits.