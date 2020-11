La soirée électorale angoissante des Américains... d'ici

En raison de la pandémie, c'est une soirée très calme. En général, je serais allée dans un bar ou chez des amis, mais là, je suis à la maison et j'écoute la soirée électorale tranquillement à la télévision , explique-t-elle.

Mais Maya-Elle Michaud-Thomas n'est pas complètement seule. Elle clavarde avec d'autres étudiants de l'Université McGill qui participent à un des rassemblements virtuels organisés au Canada par Democrats Abroad, qui regroupe les militants démocrates vivant à l'extérieur des États-Unis.

J'ai beaucoup d'espoir. J'ai confiance que Joe Biden l'emportera. Je pense, du moins j'espère, que les choses vont bien aller. Mais je suis aussi très nerveuse. Maya-Elle Michaud-Thomas, Canado-Américaine, étudiante à l'Université McGill

Elle ajoute avec clairvoyance qu'elle s'attend à peut-être aller se coucher sans connaître l'issue du vote. Pour celle qui vote pour la première fois aux présidentielles américaines, voter démocrate était une évidence : Je pense que c'est le meilleur choix. Je crois que Joe Biden est quelqu'un qui peut unir le monde davantage que Donald Trump. Et c'est de ça dont on a besoin. (...) Je pense que Joe Biden pourra mieux gérer la pandémie aussi.

L'ambiance est un peu plus animée chez l'Américain Henry Lovgren, qui partage sa soirée électorale avec ses colocataires à Montréal. Originaire d'une famille démocrate de l'Oregon, le jeune homme de 20 ans avait penché en faveur d'Hillary Clinton aux présidentielles de 2016.

Mais cette fois, il a voté pour Donald Trump, principalement parce que le président sortant a condamné sans ambages les émeutes qui ont parfois dégénéré dans la violence cet été à Portland, sa ville d'origine, en marge de la mort de l'Afro-Américain George Floyd : Ces violences m'ont traumatisé. Elles ont changé une ville que j'adore. Et je crois que Joe Biden n'a pas ce qu'il faut pour protéger les citoyens et arrêter cette violence.

L'Américain Henry Lovgren en pleine écoute de la soirée électorale américaine dans son appartement à Montréal. Photo : Courtoisie de Henry Lovgren

J'ai longtemps hésité avant de faire mon choix. Ç'a été une décision très difficile. Donald Trump n'est pas parfait. Mais c'est le candidat le moins pire, selon moi. Henry Lovgren, Américain résidant à Montréal, étudiant en journalisme

Il déplore l'ambiance politique hyperpolarisée aux États-Unis et la campagne électorale qui a reflété les divisions profondes de son pays. À l'aube de la soirée électorale, il préfère être prudent, ne faire aucune prédiction, ne sachant pas du tout à quoi s'attendre. Et le déroulement de la soirée lui donnera raison.

Toujours de l'espoir dans les deux camps

1 h 30, mercredi matin. Les heures ont passé, la soirée électorale s'éternise, l'issue du vote est toujours incertaine alors que Donald Trump affirme avoir remporté l'élection et que Joe Biden a soutenu être en bonne voie de l'emporter.

Henry Lovgren aurait préféré une victoire décisive de l'un des candidats et il s'inquiète qu'on laisse entendre dans les deux camps que la victoire est à portée de main : En raison de cette incertitude, je suis un peu anxieux. [Ce type de résultat] pourrait créer beaucoup d'instabilité et un environnement potentiellement dangereux.

Il hésite encore à se prononcer, mais croit que le candidat qu'il appuie, Donald Trump, pourra l'emporter avec une mince avance.

La soirée a aussi été stressante et angoissante pour Maya-Elle Michaud-Thomas, même si elle s'attendait à s'endormir sans connaître le grand gagnant du scrutin. Elle est agréablement surprise de la performance de Joe Biden dans certains États, déçue dans d'autres.

Elle comprend que les deux candidats veulent rassurer leurs partisans, mais déplore que Donald Trump accuse le camp adverse de tenter de voler l'élection.

Toutefois, tout comme son candidat Joe Biden, elle demeure optimiste : C'est sûr que c'est un peu plus serré que ce que je souhaitais et ce à quoi je m'attendais. C'est très incertain. Mais l'élection n'est pas terminée. Je ne perdrai pas espoir tant que tous les bulletins ne seront pas comptabilisés. C'est seulement à ce moment-là que je vais me permettre de célébrer ou encore de pleurer.