Simon Jolin-Barrette présente son projet de loi sur l’accès à la justice

Concrètement, le ministre propose de favoriser et d'encadrer le recours à des moyens technologiques pour éviter aux citoyens de se déplacer au palais de justice lorsque ce n'est pas nécessaire.

Le recours à l'écrit serait aussi privilégié pour réduire les déplacements. Par exemple, il est proposé de ne plus exiger de déclaration sous serment pour l'exemption des jurés et le paiement de certains témoins.

Il faut [...] aller plus loin et continuer sur cet élan de modernisation et d'amélioration du système de justice. Nous devons faire plus et [...] mieux.

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice