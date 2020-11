COVID-19 : des municipalités de l'est ontarien élaborent une stratégie de déneigement

COVID-19 oblige, les huit municipalités des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), dans l’est ontarien, prennent des précautions supplémentaires pour assurer le déneigement des voies publiques cet hiver.

À l’instar d’autres organisations, elles ne sont pas à l’abri d’une éclosion de COVID-19. C’est encore plus vrai pour une municipalité rurale comme le Canton de Champlain, qui compte une dizaine d’employés dans son département des travaux publics.

[Une éclosion], ça peut se passer très vite dans un petit département comme nous autres, mais on a encore un service à donner aux [contribuables]. Je pense que c’est très important que l’on soit "sur la coche" , lance le directeur des travaux publics de la municipalité, James McMahon.

Après une bonne bordée, ce sont environ 300 kilomètres de routes, de chemins et de rues que les opérateurs de déneigeuses du Canton de Champlain doivent dégager.

Or, la mise en quarantaine de plusieurs employés d’un seul coup serait lourde de conséquences pour la municipalité qui compte un peu moins de 9000 résidents.

Nous avons de grosses fermes en campagne , ajoute James McMahon, qui précise que des camions doivent y avoir accès pour les ravitailler en carburant ou pour collecter le lait produit. C’est donc important qu’on ouvre nos chemins à l’heure.

C’est à partir de ce constat que l’idée d'élaborer une entente d’entraide mutuelle entre municipalités a commencé à germer vers la fin de l’été.

L’objectif : créer un bassin commun d’employés affectés aux services publics dans lequel les huit municipalités locales, ainsi que les CUPRComtés unis de Prescott et Russell , pourraient puiser en cas de besoin.

Si une municipalité prévoit un manque, elle peut simplement faire appel à ce service-là, puis nous, les CUPRComtés unis de Prescott et Russell ou une [autre] municipalité, on peut déployer un employé à la municipalité [qui en fait la demande] , explique Jérémie Bouchard, directeur par intérim des travaux publics des CUPRComtés unis de Prescott et Russell .

Les municipalités sont tenues de se conformer aux normes minimales d’entretien des routes établies par la province. Malgré tout, une réduction de services demeure possible en cas d’intempéries, tient à préciser M. Bouchard.

Dans ce contexte, les autorités municipales devront établir une bonne communication avec les contribuables, pense ce dernier.

Il faut que le public comprenne que ça sera une année un peu plus différente que d’habitude. C’est possible qu’il y ait des délais durant la période hivernale , conclut-il en faisant appel à l’indulgence de la population.

L’entente doit être officialisée au cours des prochaines semaines.