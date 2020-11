Attaques du Vieux-Québec : une nuit risquée pour les ambulanciers

On est formé pour ça et on travaille main dans la main avec les corps policiers. Ils nous ont protégé durant ces événements-là, comme ils le font d'ailleurs toutes les nuits quand on travaille avec eux, explique le superviseur aux opérations pour la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, Guillaume Paquin.

Dès les premiers signalements aux autorités, ses équipes d’ambulanciers paramédicaux se sont rendues sur les lieux du drame pour prendre soin des blessés.

Les équipes se rendaient dans le coeur de l’action, alors que le suspect n’avait pas encore été localisé.

On oublie jamais le risque, le risque est toujours présent, il était présent ce soir-là , ajoute M. Paquin.

Une attaque « épouvantable »

Guillaume Paquin pèse ses mots avec soin puisque la dernière chose qu’il souhaite, c’est nuire à l’enquête policière en cours.

Jeudi, l’homme accusé de deux meurtres prémédités sera de retour devant les tribunaux. Carl Girouard fait face à cinq autres chefs d’accusation de tentative de meurtre.

L'homme costumé a attaqué sept personnes, mais a fait de nombreuses autres victimes indirectes, comme des proches et des témoins sur les lieux des crimes.

Comment les paramédicaux font-ils pour s’occuper de tout le monde en même temps?

On est habitués de gérer des témoins sur des scènes hors du commun, par contre, ce soir-là, c'était vraiment extrême. Mais la gestion des témoins fait partie des défis auxquels les paramédics ont dû s'attaquer et ça a bien fonctionné , répond le superviseur aux opérations qui cumule près de 20 années d’expérience dans la profession.

Il admet que des événements récents dans l’actualité lui permettent de dire que malheureusement, personne n’est à l’abri de ce genre d’horreur.

Ce qui est arrivé samedi soir, c’est épouvantable, c'est un événement d'une gravité extrême, par contre on n’est pas aveugle, on voit ce qui se passe ailleurs en Amérique du Nord et récemment en Europe, et on sait que pour une ville d'une population comme Québec, ce sont des événements qui peuvent arriver.

Aide en santé mentale

Dans les circonstances, malgré la douleur et l’atrocité, il salue le travail extraordinaire de ses équipes. Il y a peut-être des vies qui ont été sauvées grâce aux paramédics et heureusement, il n'y a pas eu de mort supplémentaire.

Les ambulanciers paramédicaux qui ont travaillé dans la nuit de samedi à dimanche ont été pris en charge par des spécialistes en santé mentale, ajoute-t-il.

L’heure est maintenant au bilan et aux rapports, à la suite de cette soirée du 31 octobre qui ne sera pas oubliée.