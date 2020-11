Une victoire pour les Saguenéens avant une pause forcée

Ce match de la Ligue de hockey junior majeur avait lieu au Colisée de Rimouski, sans aucun spectateur.

Joint après le match, l'entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, était heureux que ses joueurs aient pu enfin disputer un match. Mon commentaire, c'est qu'on a laissé 40 joueurs compétitionner et c'est ça qui est important. On était en zone orange, les joueurs ne comprenaient pas pourquoi ils n'ont pas joué. On est tombé en zone rouge, les joueurs étaient découragés , a-t-il mentionné.

Le fil du match

Les Saguenéens ont ouvert la marque grâce à un but d'Olivier Pouliot à 6:06 en deuxième période. Un peu plus de deux minutes plus tard, Christophe Farmer a doublé l'avance des siens.

William Dumoulin, de l'Océanic, a ensuite réduit la priorité de moitié en battant le gardien Alexis Shank avec un peu plus de trois minutes à faire au second engagement. Olivier Pouliot s'est fait subtiliser le disque en sortie de zone, amenant Dumoulin à se présenter seul.

Cependant, les Sags ont rapidement mis le match hors de portée en troisième période. Christophe Farmer a d'abord réussi son doublé à 1:09, puis Karl Boudrias a porté le pointage à 4-1 trois minutes plus tard.

L'Océanic a rendu les choses intéressantes en fin de troisième période, après avoir résisté à un 5 contre 3. Luka Verreault a marqué à 15:13, réduisant la marque à 4-2.

Alexis Shank a bien fait avec 17 arrêts sur 19 tirs.

Avant les mesures de la zone rouge

Cette partie a eu lieu même si le Saguenay-Lac-Saint-Jean est en zone rouge. C'est que les restrictions pour le milieu sportif n'entrent en vigueur que mercredi. Le Bas-Saint-Laurent, où se trouve Rimouski, est en zone orange.

Je veux saluer l'ouverture de l'Océanic de Rimouski qui nous a accueillis aujourd'hui pour jouer un match de hockey. C'était énormément important pour la santé de nos joueurs. On en demande beaucoup à nos joueurs, de travailler sur les bancs d'école, de travailler dans le gymnase, de travailler dans les pratiques. Le fait de leur redonner la possibilité de jouer un match de hockey, c'était énorme , a-t-il poursuivi.

De prime abord, ce match devait avoir lieu le 25 octobre.

Les Bleus n'avaient pas joué depuis le 11 octobre.

D'ailleurs, la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec a officiellement remis les matchs des Saguenéens du week-end prochain. Les Sags devaient initialement se rendre à Shawinigan vendredi, puis accueillir Baie-Comeau samedi. Le Drakkar affrontera plutôt l'Océanic deux fois lors de la fin de semaine.

La ligue avait prévu que les équipes joueraient en moyenne seulement deux matchs par semaine en début de saison. Actuellement, les matchs annulés sont annoncés sur une base hebdomadaire.