Justine McIntyre ne fera plus de politique municipale

Justine McIntyre a annoncé sur Facebook mardi son départ de la politique municipale  (Nouvelle fenêtre) .

Cette ancienne conseillère de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro était à la tête du parti depuis 2015, soit depuis le départ de l'ex-syndicaliste Lorraine Pagé, qui avait brièvement succédé à la la fondatrice, Mélanie Joly.

Rayée de la carte aux élections de 2017, la formation politique – initialement baptisée Vrai changement pour Montréal – avait suspendu ses activités peu de temps après le scrutin. Elle s'était ensuite mutée en mouvement citoyen, avant de ressusciter sur la scène politique, l'été dernier, sous le nom légèrement modifié de Vrai changement Montréal.

Le parti est prêt pour sa prochaine étape. Je suis convaincue qu’un nouveau chef saura lui insuffler l’énergie, la vision et la direction nécessaires à la campagne électorale. Justine McIntyre, chef démissionnaire de Vrai changement Montréal

Mme McIntyre demeurera en poste de manière intérimaire en attendant la nomination d'un nouveau chef. Il y aura, dans les jours qui viennent, une deuxième annonce concernant les modalités pour la suite , écrit-elle.

Qui prendra sa place?

Deux noms circulent déjà pour reprendre la direction de Vrai changement Montréal : Marc-Antoine Desjardins (avocat, fondateur de l'organisme Cyclovia Camillien-Houde et ex-candidat à la mairie du Plateau-Mont-Royal) et Félix-Antoine Joli-Coeur (consultant en management exécutif et ex-conseiller économique dans le cabinet Marois).

Le quotidien La Presse révélait en outre il y a deux semaines que la formation politique avait eu des échanges avec l'ancien conseiller municipal Guillaume Lavoie, qui avait été défait de peu par Valérie Plante lors de la course à la direction de Projet Montréal, en 2016.

Justine McIntyre avait elle-même songé à tenter de succéder à Richard Bergeron, mais elle y avait finalement renoncé.

Aux élections de 2017, Vrai changement Montréal n'avait présenté aucun candidat à la mairie de Montréal, mais 19 membres du parti avaient tenté de se faire élire dans les arrondissements. Justine McIntyre avait échoué à devenir mairesse de Pierrefonds-Roxboro, terminant troisième avec 20,68 % des voix.

Après cinq ans à la tête de son parti, l'ex-conseillère souhaite maintenant se consacrer à sa famille, à son travail – elle est chargée de communications pour le Fonds du Souvenir – et à ses études en gestion et développement durable à HEC Montréal.

Avec la collaboration de Romain Schué