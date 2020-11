Révision de la Loi sur les langues officielles : la pression se fait déjà sentir

En 2021, le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit procéder à une nouvelle révision de sa Loi sur les langues officielles.

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) compte consulter la population sur les améliorations souhaitables.

Le président de l’organisme, Alexandre Cédric Doucet croit que la loi pourrait, par exemple, assurer une immigration francophone égale à l'immigration anglophone, comporter des obligations légales pour les associations professionnelles, ainsi qu’assurer la dualité dans les foyers de soins.

« Toute la question par rapport à la langue de travail, ça fait quand même débat dans les dernières années, on pense qu'il devrait peut-être y avoir une évaluation objective par rapport à ça dans la fonction publique », ajoute Alexandre Cédric Doucet.

Afin d’assurer une meilleure mise en œuvre de la loi, il est nécessaire de donner plus de pouvoir à la commissaire aux langues officielles et créer un comité permanent de l'Assemblée législative sur les langues officielles, croit le président de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick .

« Une des premières recommandations qu'on va demander c'est qu'il y ait un comité permanent sur les langues officielles qui soit créé à l'intérieur de la loi », dit-il.

Le Parti vert avait proposé, l'année dernière, la création d'un comité permanent sur les langues officielles et cette idée a depuis reçu l’appui des libéraux.

Le député vert Kevin Arseneau appuie aussi l'idée d’accorder davantage de pouvoirs à la commissaire aux langues officielles et d'assurer la dualité dans les foyers de soins.

« Il y aurait quand même lieu à peut-être avoir les discussions de façon continue, de s'assurer que c'est un sujet qu'on ne ressort pas du fond d'un tiroir à chaque 10 ans », ajoute-t-il.

Les libéraux eux, n’ont pas identifiée de modifications concrètes qu’ils souhaitent apporter à la loi, à part l'idée d'un comité permanent sur les langues officielles.

« En matière de spécificité, je préfère voir un peu ce qui se discute et qu'on travaille avec les différents partenaires, avec les différents intervenants, pour qu'on arrive à un consensus qui puisse plaire le maximum possible », se contente de dire le député libéral Benoît Bourque.

De son côté, l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick souhaite éliminer le poste de commissaire aux langues officielles et éliminer l'obligation d'offrir des services bilingues partout dans la province. Ces mesures faisaient partie de la plateforme électorale du parti.

Une petite histoire de la Loi sur les langues officielles

En 1969, le Nouveau-Brunswick adopte sa première loi sur les langues officielles et devient la première et seule province officiellement bilingue au pays. Cette loi reconnaît notamment le droit d’obtenir un service gouvernemental en français ou en anglais.

En 1982, la province fait enchâsser certains droits linguistiques dans la Charte canadienne des droits et libertés.

En 2002, l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick adopte une nouvelle loi sur les langues officielles. Cette loi est plus vaste et à plus d’impacts que la loi de 1969. Elle force notamment l’offre active de services dans les deux langues et la création du poste de commissaire aux langues officielles. Cette loi doit être révisée tous les 10 ans.

En 2013, une première révision de la loi est complétée et quelques changements y sont apportés. Il est alors prévu que la prochaine révision de la loi devra être terminée au plus tard le 31 décembre 2021.

Source : Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick