Un automne difficile pour les producteurs de patates

À la ferme Denis Gaudreault et fils à Bégin, on garde peu d'espoir de pouvoir sauver une superficie de 70 acres de pommes de terres.

C'est gelé. Arianne Gaudreault, ferme Denis Gaudreault et fils

Dame Nature a laissé bien peu de journées pour assécher les champs, si bien que certains agriculteurs n'ont toujours pas terminé leur récolte.

Lors du passage de Radio-Canada, Arianne Gaudreault se promenait dans un champ de patates recouvert de neige. On dirait qu'il a commencé à mouiller... Quand il a fait beau, ça n'a pas séché vraiment le sol, il a neigé... , a-t-elle raconté.

Son voisin, l'agronome Kevin Rivard des Productions Rivard, a réussi à récolter toutes ses patates, mais cela n'a pas été une mince affaire. On manquait de maturité. On attendait, on attendait. C'est ce qui a fait qu'on a eu des conditions pas faciles pour la récolte , a indiqué l'agronome.

Si ses patates sont récoltées, il lui reste encore des carottes à sauver. La patate, elle n'est pas résistante du tout. À zéro degré, la patate elle est terminée puis la carotte elle, peut résister jusqu'à -7 ou -8 degrés , a-t-il fait savoir.

À Saint-Fulgence, les productions Maltais devront probablement aussi laisser des pommes de terres dans le sol. Dans les terres plus sablonneuses, c'est plus facile d'y aller plus rapidement quand il mouille. Tandis que les terres plus lourdes comme ici, nous, on est au pied du Parc des Monts-Valin, alors ça prend plus de temps , a mentionné Stéphan Maltais, président de l'entreprise Les productions Maltais.

Les producteurs affectés devront se tourner vers la Financière agricole pour éponger une partie de leurs pertes.

D'après un reportage de Claude Bouchard