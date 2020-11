3,5 millions en moins pour Québec Issime

Le temps des Fêtes est habituellement une période faste pour Québec Issime.

Mais cette année, alors que les salles de spectacles situées en zone rouge doivent fermer, l'entreprise doit annuler quatre productions qui devaient avoir lieu à Montréal, Sherbrooke et Saguenay. 250 personnes devaient y travailler.

Depuis le début de la pandémie, le producteur Robert Doré estime avoir perdu trois millions et demi de dollars de son chiffre d'affaires. On a profité du temps qu'on avait que d'habitude on n'a pas. Cette année, on a fait du grand ménage, mais il reste qu'à un moment donné, le ménage, ça va faire. Nous, on est là pour être sur scène, on est des vendeurs d'émotions , a-t-il raconté.

Le producteur Robert Doré Photo : Radio-Canada

Les émotions manquent aussi au Côté-Cour à Jonquière. Le passage en zone rouge force le report de cinq spectacles. Les pertes dépassent les 150 000 dollars.

Et deux des quatre employés ont été mis à pied, a confirmé le directeur général de la petite salle de spectacles, Dario Larouche. Ces personnes-là présentement ne sont plus à l'emploi du Côté-Cour, à partir de cette semaine jusqu'à on ne sait pas trop quand , a-t-il avancé.

Le Vieux-Théâtre de La Baie mise sur les locations de salle. Elles sont toutes annulées, comme l'a expliqué le directeur général adjoint, Félix Perron. Le gouvernement nous demande de pas faire de rassemblement, de party. Et nous, de notre côté, c'est plus compliqué d'aller voir les entreprises pour faire des partys au cas où, quand finalement on sait très bien qu'il n'y en aura pas. On ne peut pas être 300 à danser avec des shows sur scène en plus.

Les producteurs et les diffuseurs tentent de garder la tête hors de l'eau en allant chercher diverses subventions. Ils travaillent tous en vue d'une reprise.

D'après un reportage de Mireille Chayer