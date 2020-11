Un projet immobilier sur l'ancien terrain de golf de l'Université du Manitoba

L’ancien terrain de golf de l’Université du Manitoba va accueillir d'ici 2022 un des plus importants projets de développement immobilier à Winnipeg.

Le développement se fera sur le Southwood Golf and Country Club, un terrain d’environ 50 hectares que possède l’Université du Manitoba depuis 2008.

Le projet, piloté par le groupe UM Properties au nom de l’Université du Manitoba, va permettre la construction de logements et de commerces par des promoteurs privés.

Le développement qui se fera au cours des 40 prochaines années prévoit l'ajout d'au moins 10 000 logements à Winnipeg.

Le président-directeur général du groupe UM Properties, Greg Rogers, explique que la phase initiale comprendra des tours d’appartements multifamiliaux et de condominiums pouvant atteindre 25 étages. On y retrouvera des espaces commerciaux ainsi que des restaurants, des épiceries, des banques et d’autres services.

C'est le rêve d'un promoteur, pour être honnête , dit Greg Rogers.

La première phase est prévue d’ici les 2 prochaines années, mais les choses pourraient aller plus vite, croit-il.

Si nous réussissons à mettre en place ce projet, si nous le faisons bien, cela ira probablement plus vite. J'espère que ça ira plus vite que ce que nous avons prévu. Greg Rogers, PDG du groupe UM Properties

Le PDG du groupe UM Properties, Greg Rogers, explique que la phase initiale du projet comprendra des tours pouvant atteindre 25 étages. Photo : CBC / Justin Fraser

Le promoteur indique que la hauteur des bâtiments sera réduite au fur et à mesure du développement vers le quartier résidentiel existant. Mais cette phase n'arrivera probablement pas avant de nombreuses années, précise UM Properties.

Il est prévu de construire une promenade d'un kilomètre le long de la rivière Rouge, qui rejoindra d'autres sentiers traversant la propriété et reliant le tout au campus de l'université.

Le projet, selon M. Rogers, accordera une attention particulière à la communauté autochtone qui fait partie de l’Université du Manitoba puisque le futur complexe abritera alors le Centre national pour la vérité et la réconciliation.

Des retombées économiques

Le plan est au stade d’approbation par la Ville de Winnipeg. La conseillère municipale du quartier Waverley West, Janice Lukes, s'enthousiasme pour le projet.

Il est temps que nous voyions quelque chose se passer sur le terrain. Janice Lukes, conseillère Waverley West

Selon Mme Lukes, la propriété est vide depuis une décennie et la demande de logements est toujours là .

UM Properties et Greg Rogers estiment la valeur économique totale du projet sur quatre décennies à environ 3 milliards de dollars, avec des retombées financières de près de 200 millions de dollars pour l'Université du Manitoba.

Toutes les universités au Canada et dans le monde cherchent à tirer parti de la demande qu'elles créent pour l'immobilier et à rentabiliser leurs propriétés foncières qui ne sont pas nécessaires à des fins académiques , a dit M. Rogers.

En 2012, l'Université du Manitoba avait lancé un appel d'offres destiné aux architectes et promoteurs immobiliers pour la transformation du terrain.