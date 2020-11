Stationnements perdus à Montréal : du REV à la réalité

Trois mois après leur aménagement, les pistes cyclables du Réseau Express Vélo sur la rue de Bellechasse sont toujours critiquées par des résidents qui ont vu les places de stationnement disparaître totalement par endroits. Un comité de citoyens et de commerçants déplore le manque de concertation et d'accessibilité de leurs élus.

Depuis le 20 juillet, sur une portion de deux kilomètres à l'est du boulevard Pie-IX, la rue de Bellechasse ne compte plus une seule place de stationnement. Le Réseau Express Vélo (REV) exige des pistes cyclables unidirectionnelles d’une largeur de 2,5 mètres.

Côtés nord et sud de la rue, les espaces pour garer un véhicule ont donc disparu au milieu de l’été et la rue a été mise à sens unique en direction ouest. Même scénario au centre du tracé entre Papineau et Saint-Michel.

Schéma de la configuration des pistes cyclables aménagées sur la rue de Bellechasse. Photo : Courtoisie

Mais la section la plus à l’est du REV Bellechasse traverse un quartier particulier. Le district Marie-Victorin compte 22 % de personnes de 65 ans et plus, contre 11 %, 12 % et 13 % dans les trois autres districts de l’arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie.

Qu'est-ce qu’ils vont faire cet hiver, quand ils vont arriver avec l'épicerie?, se demande une résidente. Et les gens qui travaillent, qui arrivent avec les enfants, ils vont stationner les enfants dans le banc de neige?

En fait, ce qui est très problématique, c'est qu'en plus de n’avoir aucun stationnement, on ne peut pas non plus s'immobiliser , complète Sylvie Roy, la présidente du Comité des citoyens et commerçants de la rue de Bellechasse pour le retour des places de stationnement, qui compte environ 800 soutiens.

La signalisation est claire : quiconque s’arrête en bordure de la piste cyclable s’expose à une contravention.

Simon Boutros, le propriétaire de la pharmacie de quartier Proxim, appuie la démarche.

À cause de cette piste cyclable dans sa forme actuelle, malheureusement, je ne suis plus accessible pour mes patients, et vraiment je suis un service essentiel. C'est un non-sens ce qui se passe présentement. Simon Boutros, propriétaire de la pharmacie de quartier Proxim

Simon Boutros est propriétaire de la pharmacie de quartier Proxim située sur la rue de Bellechasse. Photo : Radio-Canada / Mathieu Prost

La meilleure décision dans le contexte

Le mécontentement des citoyens et commerçants s’est fait entendre au conseil municipal du 21 septembre. Le maire d’arrondissement, François William Croteau, s’y est défendu des critiques d’impréparation.

Je tiens à rappeler que le REV sur Bellechasse est un aménagement qui est prévu de longue date et planifié depuis deux ans par nos ingénieurs, sur lequel il y a eu des études de circulation et des études de stationnement très sérieuses afin de nous aider à prendre la meilleure décision dans le contexte , a-t-il déclaré.

Les citoyens ont demandé à plusieurs reprises de consulter lesdites études. L’une des réponses, envoyées au nom du conseiller de district Jocelyn Pauzé, fermait la porte à une divulgation directe des documents, en renvoyant les demandeurs vers une procédure de demande d’accès à l’information.

François Croteau est maire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

M. Croteau complète son analyse des caractéristiques du secteur par cette précision : Je tiens aussi à rappeler que plus de 90 % des résidences qui se situent à l’est de Pie-IX, donc ceux qui seront principalement touchés, ont aussi un stationnement privé qui permet le stationnement de leur véhicule sur leur terrain .

Sylvie Roy fait partie de ces privilégiés. Elle dispose d’une entrée privée où stationner l’une de ses deux voitures. Mais elle conteste les chiffres du maire.

Ce qu'il a oublié de calculer, c'est qu'une étude de stationnement, ça ne se fait pas en calculant des résidences. Ça se fait en calculant des unités d'habitation. Chez nous, c'est un triplex, il a trois unités d'habitation. Oui, il y a un stationnement, mais pour trois foyers. Sylvie Roy

Et les multiplex se comptent par dizaines le long de cette section du REV.

Sylvie Roy est présidente du Comité des citoyens et commerçants de la rue de Bellechasse pour le retour des places de stationnement. Photo : Radio-Canada / Mathieu Prost

On a besoin d’être écoutés

Lors du conseil municipal suivant, le 19 octobre, la question de la coordination avec les résidents du secteur est de nouveau posée au maire.

Depuis le début, ce projet a été fait en concertation avec l’ensemble de la population, incluant les commerçants. C’est un projet exemplaire dans sa planification. Il y a eu énormément de communication, d’information distribuée. François William Croteau, maire de l’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie

Mais les appels des citoyens à être entendus restent lettre morte. On a besoin de nos élus municipaux, dit Simon Boutros. On a besoin d'être écoutés. Ils nous promettent de nous rencontrer. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe.

L’ombudsman de Montréal étudie leur plainte.

Schéma de l'impact de l'aménagement de pistes cyclable sur le stationnement sur la rue de Bellechasse extrait du rapport. Photo : Courtoisie

Lorsque Radio-Canada a demandé l’étude de circulation au cabinet du maire, elle a été transmise en moins de 24 heures. Le document de 153 pages a été remis au printemps 2020 à l’arrondissement par l’entreprise FNX-INNOV, au terme d’un contrat de 135 000 $ approuvé un an plus tôt par le conseil d’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie.

Il est noté qu’il faudra envisager une perte de 822 cases de stationnement sur Bellechasse sur les 1070 cases estimées existantes, soit une perte de près de 80 % du stationnement sur rue . De ce nombre, 328 étaient situées à l’est du boulevard Pie-IX.

Savoir qu’on allait éliminer d'un coup 800 places de stationnement, jamais nous n’avions été avisés , assure M. Boutros. Les résidents ont reçu un avis trois jours avant le retrait effectif des places.

Schéma du stationnement extrait du rapport de l’entreprise FNX-INNOV. Photo : Courtoisie

Assez de places sur les rues adjacentes

C’est vraiment une bonne étude de circulation , estime Nicolas Saunier, professeur en génie des transports à Polytechnique. Avant l’aménagement des voies cyclables, concernant les besoins de stationnement, il y avait quand même une demande importante, mais il semblait, d’après les relevés, qu’il y avait assez de places sur les rues adjacentes .

À l’est de Pie-IX, la firme d’ingénierie a dénombré plus de 1000 places disponibles, précisant qu’elle comptabilise les cases disponibles sur les rues transversales situées entre les rues Beaubien et Rosemont, ainsi que les cases disponibles du côté sud de la rue Beaubien. Cela peut mener à parcourir 400 mètres entre une place de stationnement et une résidence.

Est-ce trop? Réponse de Nicolas Saunier : il n’a pas vraiment de standards, à ma connaissance, ni à Montréal ni dans le monde pour savoir quelle est la bonne distance, correcte, pour que les gens aillent se stationner et ensuite se rendent à destination .

Là où le bât blesse, selon M. Saunier, c’est sur la prise en compte des besoins particuliers. Est-ce que, comme solution alternative, il y a la possibilité de se faire déposer? On voit qu’apparemment ça n’a pas été envisagé. Donc, cela pose des questions en termes d’accessibilité dans un secteur avec une population plus âgée , estime-t-il.

On peut trouver des accommodements

Sur des sections plus à l’ouest du REV Bellechasse, la largeur de la piste cyclable a été réduite et la signalisation permet quinze minutes d’arrêt.

Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Bien sûr que oui, répond Jocelyn Pauzé, qui a été nommé récemment conseiller du comité exécutif pour la question des services aux citoyens. Et en ce sens-là, en ce moment, il y a des commerces, des commerçants sur la rue Bellechasse, qui sont en lien avec nos services pour voir de quelle façon on peut trouver des accommodements.

Plusieurs ont effectivement été consultés au cours des derniers jours et ils ont pu partager leurs récriminations. Et, après avoir essuyé plusieurs refus, Sylvie Roy a finalement reçu l’étude de circulation au début novembre.

Tous les citoyens rencontrés assurent être favorables aux pistes cyclables et la plupart sont des cyclistes occasionnels.

L’histoire ne dit pas s’ils participeront, ce samedi, à l’inauguration du REV sur la rue Saint-Denis organisée par des commerçants, et qui a reçu le soutien sur Facebook de près de 3000 personnes.