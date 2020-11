Lévis prête des employés pour combattre la COVID-19

Le maire de Lévis ne veut plus se contenter de faire respecter les mesures sanitaires, il souhaite que l’appareil municipal participe directement à la lutte contre la COVID-19. Une entente sera bientôt conclue pour prêter des employés municipaux au réseau de la santé.

Il faut que dans l'action, on épaule le gouvernement et la santé publique, il faut aller plus loin que les consignes , illustre le maire Gilles Lehouillier.

L’objectif est d’envoyer des employés de la Ville, sur une base volontaire, prêter main-forte aux équipes du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Évidemment, ces employés n’ont pas de formation médicale, mais ils seraient tout à fait aptes à travailler comme aide de service.

La coordonnatrice de la direction des ressources humaines et affaires juridiques, Joanie Gagné, explique que les employés pourront être déployés en zone chaude ou froide, selon leur préférence.

Les aides de service font un peu de tout dans nos milieux. Ils vont faire le remplissage de certains chariots. Ils vont pouvoir aller porter des collations des choses comme ça et faire de la distribution. Ils sont vraiment en support à l’équipe de soins , précise la gestionnaire.

Joanie Gagné, coordonnatrice de la direction des ressources humaines Photo : Radio-Canada

Payés par la Ville

Jusqu’à une dizaine d’employés municipaux pourrait être appelée à travailler en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée dans un premier temps.

Les renforts permettront notamment à certains professionnels de la santé de retourner à leur poste habituel et possiblement de reprendre certaines activités qui ont été suspendues en milieu hospitalier.

L’entente formelle n’est pas encore conclue entre la Ville de Lévis et le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, mais la première mouture laisse entendre que c’est la Ville qui assumera les salaires des employés prêtés.