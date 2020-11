Des décorations de Noël installées plus tôt pour contrer la morosité de novembre

Après la ville de Québec, où le maire Régis Labeaume a encouragé ses citoyens à devancer l’installation des décorations de Noël , certaines municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue songent à suivre le mouvement en encourageant leurs citoyens à faire de même, et en installant leurs propres décorations plus tôt qu’à l’habitude.

C’est le cas à Amos, où le maire Sébastien D’Astous se dit favorable à cette initiative.

Oui, pourquoi pas? C’est sûr qu’on est déjà un peu dans l’ambiance des Fêtes, avec la température qu’on a. Avec le redoux qu’on va avoir dans les prochains jours, ça va donner la chance aux gens de pouvoir faire ça avec une température un peu plus clémente. Nous, comme ville, c’est clair qu’on va commencer à les installer plus rapidement , indique le maire.

Selon M. D’Astous, la difficulté à recruter des employés ralentira quelque peu le processus, mais les décorations devraient être posées avant la fin novembre.

L'idée d'installer les décorations de Noël un peu plus tôt a entre autres pour objectif d'égayer le quotidien. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperriere-Royè

Dans un contexte où la période des Fêtes risque d’être célébrée différemment, le maire D’Astous soutient que les municipalités peuvent d’une certaine manière influencer le moral des citoyens en implantant une ambiance agréable dans le centre-ville.

Dans tout le nouveau centre-ville, on a ajouté un système de son de haute qualité. Je ne pense pas qu’on va commencer à mettre de la musique de Noël au mois de novembre, mais au moins de pouvoir commencer à égayer le centre-ville. Je pense qu’il faut donner un peu de répit aux gens qui ont vécu des temps durs. Je pense que les municipalités doivent participer , affirme le maire.

Les décorations ailleurs en Abitibi-Témiscamingue

En Abitibi-Ouest, la ville de La Sarre souhaite également faire partie de ce mouvement qui apportera la magie des Fêtes un peu plus tôt cette année. Selon la responsable des communications et des relations avec le milieu, Jacinthe Bélanger, les décorations devraient être installées vers la mi-novembre, à moins de caprices importants de Dame nature.

Le mois de novembre peut causer des sentiments de déprime chez certaines personnes, surtout en contexte de pandémie, indique des psychologues. Photo : iStock

Du côté de Val-d’Or, le maire Pierre Corbeil se montre également disposé à suivre ce mouvement, mais indique que des problèmes de main-d'œuvre pourraient rendre difficile l’accélération du processus.

Règle générale, nos échéanciers prévoient la mise en lumière au début décembre, quelques jours avant ou la journée même de la parade du père Noël. Covid oblige, cette année il n’y aura pas de parade. Le personnel qui s’occupe d’installer les lumières est indisposé, alors nous allons faire notre possible pour suivre le mouvement , indique M. Corbeil.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, affirme que l’éclairage du temps de fêtes, à l’hôtel de ville, sera en place dès la mi-novembre, et que l’installation des autres décorations de Noël pourrait commencer dès le 7 novembre. Une initiative pour encourager les citoyens à décorer plus tôt pourrait aussi voir le jour, selon la mairesse.

Il n’est pas impossible que l’on demande aux citoyens qui le souhaitent, de les encourager à illuminer leur maison, parce que ça met nous de bonne humeur. Officiellement, la discussion aura lieu le 9 novembre , affirme Mme Dallaire.

À Ville-Marie, des lumières décoratives sont installées pour toute la durée de l’année. Nul besoin donc de devancer leur installation afin d’égayer le mois de novembre des Ville-Mariens et Ville-Mariennes.

Des effets bénéfiques sur le moral des gens

Selon la psychologue Valérie Gosselin, de telles initiatives auront un impact positif sur le moral de la majorité des gens.

C’est sûr que ça peut avoir un impact au niveau de l’humeur. On sait qu'au mois de novembre, en plus, dans la situation qu’on vit présentement, il y a peu de divertissement, et le mois de novembre est sombre. Il n’y a pas de fêtes, contrairement à octobre où l’on se prépare pour l’Halloween. En novembre, il n’y a comme rien qui puisse détourner notre attention de la morosité , souligne-t-elle.

En installant des lumières de Noël, on veut plonger les gens dans cette espèce de magie que les lumières vont créer. Plus tôt on les installe, plus tôt on en tire bénéfice. La psychologue Valérie Gosselin

Selon Mme Gosselin, les décorations peuvent motiver les gens, en leur rappelant que le temps des fêtes approche.

Ça met comme un objectif à court terme. Les gens vont penser à cet objectif-là qui est Noël, l’achat des cadeaux, le magasinage en ligne. C’est divertissant, on a un objectif qui fait qu’on n’a pas juste à penser à la pandémie, à la maladie et à la morosité de l’automne , observe-t-elle.

Toutefois, pour les gens associant le temps des fêtes à des souvenirs négatifs, l’apparition des décorations de Noël de façon hâtive pourrait avoir un tout autre effet.

Ça peut avoir l’effet inverse. Tout est une question de conditionnement. Si nos Noëls passés ont été agréables, on va associer les lumières et les décorations de Noël à quelque chose d’agréable, même sans y penser. Ceux qui ont eu des Noëls moins heureux, ou qui sont seuls, à chaque fête, ils vont se sentir encore plus seuls , explique Mme Gosselin.

Pour le psychologue Éric Lefebvre, l’initiative représente somme toute une bonne idée, simple et à faible coût, pour supporter ceux et celles qui jouent un rôle primordial dans la société en cette période de pandémie.