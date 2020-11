Les élections américaines vues de la capitale nationale

C’est le cas de l'homme d'affaires gatinois Frédéric Boulanger, le fondateur et directeur général de Macadamian Technologies.

L’entreprise qu’il a fondée se spécialise dans la création de logiciels destinés au milieu de la santé. Selon les trimestres, ses contrats avec les Américains peuvent représenter plus de 80 % de son chiffre d'affaires, dit-il, d’où son intérêt pour les élections aux États-Unis.

Protectionnisme

Frédéric Boulanger, le fondateur et directeur général de Macadamian Technologies. Photo : Radio-Canada

Sans prendre parti, ce dernier admet que le président actuel, Donald Trump, peut s’avérer redoutable quand vient le temps de négocier des accords.

Le Canada est le partenaire principal des États-Unis avec le Mexique. Par nécessité, il va y avoir des ententes à reconduire , analyse l’homme d’affaires gatinois, qui estime qu'elles pourraient être négociées cordialement ou dans la confrontation, comme on l’a vu dans les quatre dernières années.

Ce n’est pas nécessairement notre zone de confort, nous, les Canadiens. On est plus des gens gagnant-gagnant, à trouver des systèmes et des solutions gagnants pour tous. Le système qu’on voit actuellement, c’est plus de l'ordre du gagnant-perdant , estime M. Boulanger.

Industrie forestière

Benoit Lauzon, le maire de Thurso et préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté Papineau, suit également la situation du bout de son banc. Des industries forestières comme Résolu ou encore les Industries Lauzon, qui oeuvrent dans le couvre-plancher, représentent un moteur de l’économie de la région et ont comme partenaire principal les États-Unis.

On connaît l’importance de ce marché-là pour l’ensemble de notre industrie forestière ici qui est un vecteur économique extrêmement important. Énormément d’entreprises du territoire envoient du bois d’oeuvre du côté américain. C’est donc quelque chose qu’on suit de près , dit-il.

Benoit Lauzon, le maire de Thurso (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Le maire de Thurso rappelle la taxe imposée par les Américains en 2017 sur le bois d'oeuvre canadien exporté vers les États-Unis qui a fortement ébranlé l’économie de la région.

On sait que, quand il y a eu l’imposition de taxes spéciales pour le bois qui venait du côté du Québec pour aller du côté américain, ça a été catastrophique pour nos industries. C’est quelque chose qu’on ne veut pas revivre , souligne-t-il.

Partisan de Biden au Canada

Pour sa part, Larry Rousseau est moins nuancé. Le porte-parole pour la région de la capitale nationale de Democrats Abroad Canada, une organisation d'Américains partisans du parti démocrate, souhaite un changement de garde à l'issue de ces élections.

Si le président est réélu, nous allons continuer quatre années de ce que nous avons vu. Nous allons continuer à vivre la division, continuer à vivre l’incertitude, car [Donald Trump ] ne semble pas avoir de plan , indique le syndicaliste, qui a quitté les États-Unis à l'adolescence.

Larry Rousseau est porte-parole pour la région d'Ottawa du regroupement Democrats abroad Canada (archives). Photo : Radio-Canada

Si M Biden est élu, alors là, c’est un retour non seulement à la science, mais à la compétence, où les gens qui seraient en place seraient capables d’identifier des problèmes et de faire des analyses qui sont basées sur des faits pour ensuite apporter des solutions , commente M. Rousseau, qui promet de suivre le déroulement de la soirée de très près.

Aucun des trois hommes ne s'attend à un résultat électoral définitif mardi soir, mais ils souhaitent un résultat suffisamment clair pour éviter les querelles devant les tribunaux.

Avec les informations d’Estelle Côté-Sroka