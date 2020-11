Sherbrooke aura un système de surveillance des crues et des inondations

Une somme de 215 000 $ sera nécessaire à la réalisation de ce projet qui comprendra des stations hydrométriques ainsi que des échelles limnimétriques, c’est-à-dire des dispositifs pour mesurer le niveau de la surface de l'eau.

La Ville de Sherbrooke misera par ailleurs sur l’appui financier du Fonds vert qui soutient la réalisation de mesures de lutte contre les changements climatiques.

Plus on a d’instruments qui feront en sorte que l’on pourra prévoir en amont ce qui se passe, plus on pourra mettre la population sherbrookoise en sécurité et réagir rapidement en cas d’inondations , a fait savoir la conseillère Danielle Berthold, également présidente du comité de sécurité publique.

Chaque année, le niveau de la rivière Saint-François est une source d’inquiétude pour de nombreux riverains vivant dans le centre de Sherbrooke lors d’épisodes de précipitations abondantes.