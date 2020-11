Une jeune basketteuse de Québec invitée par Équipe Canada

J’étais à l’école quand j’ai reçu le courriel. On m’avait dit que j’avais reçu un message qui me ferait plaisir, mais j’ai dû attendre toute la journée avant d’aller voir , relate la jeune basketteuse au sujet du moment où elle a reçu l’invitation tant attendue de Basketball Canada. L’une de trois québécoises à avoir percé l’alignement provisoire de 25 jeunes athlètes.

En principe l’équipe canadienne U16 devrait tenir un véritable camp d’entraînement en décembre et les joueuses choisies participeront au championnat des Amériques FIBA, l’été prochain. La pandémie de COVID-19 rend toutefois cela bien incertain, d’où les camps virtuels organisés durant l’année.

Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais finalement, le premier qu’on a eu était vraiment plaisant. Ils nous ont donné des informations sur le cheminement dans le programme national, des exercices à faire et des cours sur le sommeil et l’alimentation , explique Anaïs Levasseur.

Une occasion aussi de s'exercer dans la langue de la majorité de ses coéquipières, celle de Shakespeare.

Le basketball dans le sang

C’est une première étape en vue d’un jour atteindre l’équipe nationale sénior et participer aux Olympiques. Un rêve que caresse déjà celle qui est pratiquement née avec un ballon entre les mains.

Son père David est le responsable de longue date du programme de basketball du Séminaire Saint-François. Ma conjointe entraînait aussi et le soir avant sa naissance, sa mère dirigeait un entraînement. Elle est née dans le basket , relate ce dernier.

Une enfance passée dans le gymnase qui sert bien la jeune athlète, estime-t-elle. Je pense que je comprends vraiment bien le jeu. J’ai beaucoup regardé de basket, autant des matchs que des entraînements.

Garder les joueuses motivées

La sélection dans le programme canadien est aussi tombée à point pour la garder motivée. La pandémie de COVID-19 lui a couté sa fin de saison, au printemps, et elle ne sait toujours pas quand elle pourra jouer de nouveau avec l’équipe juvénile féminine du Blizzard.

Ce n’était pas les temps les plus faciles et ça m’a vraiment motivée. Je ne sais pas si je serais venue lancer des ballons ce matin, par exemple, si ce n’était pas de ça , lance-t-elle. Elle pointe que ses coéquipières au Séminaire Saint-François n'ont pas cette chance.

La joueuse étoile canadienne Kia Nurse Photo : Getty Images / ANDREJ ISAKOVIC

La pandémie lui a toutefois permis de regarder plus de basketball de la WNBAWomen's National Basketball Association que jamais, cet été. Elle s’inspire de Kia Nurse, une joueuse étoile canadienne évoluant dans le circuit professionnel féminin américain.

Entre la visibilité accrue de la WNBAWomen's National Basketball Association et les nombreux débouchés universitaires au basketball féminin, les jeunes basketteuses québécoises ont de plus en plus de modèles et de but à atteindre, se réjouit David Levasseur.

Les filles prennent leur place et travaillent sur leur jeu. Sur l’heure du midi, les gymnases ne sont plus l’affaire des garçons. À l’école ici, il y a plusieurs filles qui ont le niveau pour penser à une carrière universitaire américaine ou dans les meilleurs programmes au Canada.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin