L'assurance maladie bientôt offerte à des enfants d’immigrants

Interrogé par le député de Québec solidaire Andrés Fontecilla, le ministre Dubé a parlé d’une question de jours ou de semaines . Si nécessaire, un projet de loi pourra être prochainement déposé à cet effet, a-t-il précisé.

J'ai pris l'engagement que ça serait réglé, j'attends les nouvelles de la RAMQ et je vais m'assurer que c'est le plus rapidement possible.

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux