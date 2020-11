Un homme désorganisé demande l’intervention du relationniste Bruno Cormier

L'homme a proféré des menaces à une autre personne qui a porté plainte au Service de police de Saguenay. Quand les policiers se sont rendus chez lui pour l’arrêter, il a refusé de sortir de son appartement.

C’est un individu qui est en crise depuis quelques jours avec lequel on a eu certains événements au cours des derniers jours, explique le porte-parole du Service de police de Saguenay, Bruno Cormier. On voyait bien que cet individu-là avait besoin d’aide.

Au cours de l'intervention, l’homme a sollicité l'aide du relationniste. Il ne voulait que discuter avec lui. Je me suis approché des lieux et j’ai parlé aux policiers qui se trouvaient déjà sur les lieux pour m’introduire auprès de l’homme en question, raconte Bruno Cormier. J’ai apporté mon aide à l’équipe. Le but c’est de le faire sortir sans qu’il arrive rien.

Le temps pour nous ne compte pas. Ça peut prendre deux heures, trois heures, quatre heures. Le but c’est qu’il puisse sortir selon les règles établies. Bruno Cormier, Service de police de Saguenay

Durant les discussions qui se sont déroulées à travers une fenêtre entrouverte, le relationniste dit avoir expliqué à l’homme pourquoi les policiers étaient chez lui et tenté de le rassurer. Il faut utiliser différentes techniques pour le rassurer, lui dire qu’on n’est pas là pour lui faire du mal, mais pour lui apporter l’aide dont il a besoin.

L’intervention a pris fin durant l’heure du dîner. L'homme pourrait faire face à des accusations.

Santé mentale

Les policiers de Saguenay interviennent entre trois et quatre fois par jour auprès de personnes qui éprouvent des problèmes de santé mentale.

Le relationniste Bruno Cormier estime que plus de 900 appels par année sont en lien avec la détresse psychologique. C’est un phénomène qui est là, avec lequel on doit travailler , conclut-il.

D'après une entrevue de Mélanie Patry