Le député Dubourg loue la dénonciation des propos racistes d'un enseignant

Le député libéral de Bourassa, Emmanuel Dubourg, a pris la parole mardi, à la Chambre des communes, pour « féliciter » des élèves actuels et anciens de l'école secondaire Henri-Bourassa qui « ont eu le courage de porter plainte formellement [...] pour dénoncer les comportements racistes et inacceptables d'un professeur en situation d'autorité ».

Emmanuel Dubourg, qui a fait sa déclaration par voie de vidéoconférence, a affirmé que par leur courage, leurs actions et leur détermination , ces jeunes prennent leurs responsabilités citoyennes et pavent la voie vers un Canada fort et inclusif .

Dans un communiqué diffusé vendredi dernier, le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'île (CSSPI) avait annoncé que l’enseignant visé par des allégations de racisme avait été suspendu, sans préciser la durée de la sanction.

De plus, le Centre de services scolaires a indiqué que l’enseignant fait l'objet d’une enquête déclenchée par le service des ressources humaines à la suite de la diffusion d'un vidéo filmée dans sa classe par un élève.

Des élèves actuels et anciens de cet établissement du nord de Montréal allèguent que Vincent Ouellette, enseignant en histoire, profère en classe depuis des années des commentaires racistes, xénophobes et misogynes. Ils ont contacté des avocats et n'excluent pas de poursuivre l'enseignant.

Bravo, je suis fier de vous , s'est exclamé le député libéral de Bourassa à l'intention des plaignants.

Comptable de profession, M. Dubourg a été enseignant au Collège Montmorency de 1987 à 1990 et il a lui-même fréquenté l'école secondaire Henri-Bourassa dans sa jeunesse. Emmanuel Dubourg a été élu pour la première fois dans Bourassa en 2013, puis réélu en 2015 et en 2019.