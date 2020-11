Un nouveau cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse

La nouvelle infection a été détectée dans le nord de la province.

Le médecin hygiéniste en chef, le Dr Robert Strang, estime que le risque de transmission communautaire du coronavirus demeure faible en Nouvelle-Écosse. Il rappelle que la majorité des cas dans la province depuis le début de la pandémie sont liés à des déplacements à l'extérieur de la région atlantique.

Les autorités sanitaires exhortent tout de même les Néo-Écossais à continuer à respecter les directives de la Santé publique, en particulier le port du masque à l'intérieur dans les lieux publics.

Nous sommes dans le neuvième mois de notre réponse à cette pandémie, et il n'y a pas de fin en vue , prévient le Dr Robert Strang. Si nous voulons que notre plan fonctionne, nous devons tous faire notre part. Pas seulement la moitié d'entre nous. Pas seulement les trois quarts d'entre nous.

Le médecin hygiéniste en chef fustige les organisateurs de rassemblements privés qui ont dépassé la limite permise de 50 personnes à l'occasion de la fête de l'Halloween, la semaine dernière. Ils nous mettent tous à risque. Qu'ils cessent d'être égoïstes , a-t-il commenté lors d'un point de presse à Halifax, mardi après-midi.

Le Dr Robert Strang soutient qu'il ne faudrait qu'un petit nombre de personnes qui baissent la garde pour que le nombre de cas de COVID-19 reparte à la hausse en Nouvelle-Écosse, comme c'est le cas au Manitoba qui a passé le cap des 3000 cas actifs en fin de semaine dernière.

Selon lui, les prochaines semaines vont être déterminantes pour l'élaboration des directives de Santé publique qui seront en vigueur durant la période des Fêtes.

Réouverture des gymnases pour les groupes

Par ailleurs, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse annonce, mardi, la réouverture progressive des gymnases des écoles publiques aux groupes communautaires qui veulent y organiser des sports ou des activités physiques après les heures de classe. Les frais de location sont éliminés pour cette année scolaire.

L'activité physique et le sport sont essentiels à notre bien-être, particulièrement pendant cette période difficile. Le temps devient de plus en plus froid, et il est important pour les membres de la collectivité d'avoir un endroit sûr où pratiquer ces activités à l'intérieur , affirme le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Zach Churchill, dans un communiqué.

L'accès communautaire se limitera aux gymnases et aux toilettes des écoles. Ces espaces seront nettoyés après chaque activité conformément aux lignes directrices relatives à la COVID-19, précise la province.