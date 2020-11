Schefferville, Matimekush-Lac John et Kawawachikamach limités en électricité

Les villages de Schefferville, Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach connaissent des problèmes d’alimentation en électricité depuis samedi.

La centrale Menihek qui alimente habituellement ces villages est inopérable pour le moment en raison d’une fine pellicule de glace qui se forme sur l’eau lors du premier stade de formation de la glace, ce qu’on appelle le frasil.

Deux générateurs électriques d'urgence supplémentaires sont en route vers Schefferville, confirme Hydro-Québec.

Les génératrices déjà présentes sur place ne suffisent pas à la demande, ajoute la société d'État, qui doit procéder à du délestage cyclique afin de pouvoir alimenter toute la population.

L'ajout de ces deux nouveaux générateurs électriques devrait corriger la situation d'ici la fin de la semaine, explique la porte-parole d'Hydro-Québec, Cathy Hamel.

Elles sont sur le train ce soir, elles arriveront à Schefferville mercredi soir. Elles vont être débarquées du train à Schefferville jeudi matin. Et puis là nos équipes vont se rendre sur place pour brancher les génératrices et les synchroniser avec le réseau , précise Mme Hamel.

L'emploi des générateurs demeure donc une mesure temporaire, selon la porte-parole d'Hydro-Québec.

On est à regarder pour la suite des choses ce qu'on va faire. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que la centrale de Menihek n'a pas de bris. Ce qui la rend inopérable, c'est le frasil et, un coup que le couvert de glace est installé, il n'y en aura plus de l'hiver , indique Mme Hamel.

Alimentation en alternance

Quatre génératrices sont présentement la seule source d’alimentation en électricité des trois communautés.

Ces génératrices d’urgence répondent à 50 % de la demande en électricité et les résidents se la partagent donc en alternance, explique l’administrateur de Schefferville, Ghislain Lévesque.

La région de Schefferville, Matimekush et Kawawachikamach est divisée en zones et par période de quatre heures, certaines zones sont alimentées. Alors on s’assure de toujours avoir du courant pour ces périodes de délestage en alternance , explique M. Lévesque.

Certains foyers de Matimekush sont présentement alimentés en bois de chauffage, ajoute M. Lévesque.

Le chef de la communauté innue de Matimekush-Lac John, Réal McKenzie, indique que plusieurs Innues séjournent dans des chalets avoisinants le village lors des coupures de courant afin de se tenir au chaud.

Les gens s’organisent dans leur maison. Il y a des maisons qui ont des poêles à bois et ceux qui n’en ont pas, bien quand ils coupent le courant, ils vont se réfugier dans les chalets comme dans le bon vieux temps , affirme-t-il.

Ici, c’est déjà l’hiver et on se promène en motoneige depuis une semaine. Réal McKenzie, chef de Matimekush-Lac John

En février dernier, un bris à la centrale Menihek avait forcé la population des trois communautés nordiques à réduire leur consommation électrique, par période de grand froid.

