COVID-19 : une Winnipégoise dénonce la pénurie de personnel dans les foyers de soins

Eddie Calisto-Tavares a reçu l’autorisation spéciale de la société Revera, propriétaire de la résidence de soins Maples à Winnipeg, pour rester au chevet de son père âgé de 88 ans et déclaré positif à la COVID-19.

Depuis le 23 octobre, date à laquelle une éclosion a été déclarée au foyer, six personnes y sont mortes des suites de la COVID-19. Lundi, 117 résidents et 29 membres du personnel ont été déclarés positifs à la maladie.

En raison de l'éclosion, toutes les visites ont été suspendues. Eddie Calisto-Tavares y est admise parce que son père est atteint de démence et parle le portuguais et non pas l'anglais.

J'ai besoin d'être présente pour que mon père sache qu'il n'est pas abandonné , a déclaré Eddie Calisto-Tavares.

Elle a pu constater à quel point l’établissement est confronté à un manque de personnel. Elle explique avoir déjà vu une infirmière s’occuper de 60 résidents.

Vous avez des patients atteints de démence qui crient à l'aide, qu'ils aient besoin d'aide ou que leur cerveau leur dise qu'ils ont besoin d'aide. Ils devraient recevoir un peu d'attention. Eddie Calisto-Tavares, fille d'un résident du foyer de soins de longue durée Maples

Le 23 octobre 2020, six personnes sont mortes au foyer Maples après avoir contracté la COVID-19 (archives). Photo : Radio-Canada / Lyzaville Sale

Eddie Calisto-Tavares explique qu’elle a demandé de nombreuses fois à Revera, au chef libéral Dougald Lamont ainsi qu'au député Jon Gerrard de faire intervenir l’armée et la Croix-Rouge.

Mme Calisto-Tavares qualifie l'éclosion de désastre. Elle estime que la province aurait dû tirer des leçons de l’Ontario et du Québec.

Nous avons eu six mois pour faire les choses correctement et nous nous sommes tellement trompés.

Lueur d’espoir?

Lundi, Eddie Calisto-Tavares a appris que la société Revera a embauché 20 travailleurs supplémentaires. Mais selon elle, ces travailleurs de soutien ne sont pas des infirmières, Dans bien des cas, ils n'ont pas les compétences nécessaires pour utiliser les équipements de soins, selon elle.

Le ministre de la Santé du Manitoba, Cameron Friesen, dit que des discussions sont en cours avec la ministre de la Santé fédérale, Patty Hajdu, pour voir si la Croix-Rouge canadienne peut fournir des ressources.

J'ai également demandé à la ministre Hajdu s'il y aurait un avantage à placer l'armée sous sa compétence à un moment donné, ce qui ne semble pas possible actuellement , poursuit Cameron Friesen.

Il indique toutefois que l’aide de l’armée pourrait être envisagée pour des interventions médicales limitées en soins intensifs et que cette possibilité est en cours d’analyse.

Isolement forcé à l’hôtel

Puisqu'elle est en contact avec son père dans un foyer où les risques d’infection sont élevés, Eddie Calisto-Tavares est maintenant logée dans un hôtel près du foyer pendant 10 jours afin de limiter les contacts avec sa famille et ses proches. Elle n’est également pas autorisée à aller travailler, pour l’instant.

Chaque fois qu’elle entre au foyer Maples, Eddie Calisto-Tavares doit être entièrement vêtue d’un équipement de protection individuelle. Elle a été formée pour suivre les protocoles imposés à tout le personnel.

Toutes ces obligations sont loin de la démotiver. Elle croit qu'il s'agit d'un combat en faveur de toutes les personnes âgées dans cette situation.

Je n'essaie pas de m'accrocher à une vie qui touche potentiellement à sa fin... mais je veux qu'elle se déroule dans la dignité. Je veux qu'il [mon père] et les autres se sentent aimés et qu'ils ne meurent pas seuls sans les membres de leur famille, sans pouvoir savoir à quel point ils les aiment. Eddie Calisto-Tavares, fille d'un résident du foyer de soins de longue durée Maples

