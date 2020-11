41 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès de plus en Mauricie et au Centre-du-Québec

De ce nombre, 27 se trouvent au Centre-du-Québec et 14 en Mauricie.

Le dernier bilan fait aussi état de trois décès supplémentaires par rapport à la veille, ce qui porte le total à 228 depuis le début de la pandémie.

Les hospitalisations sont en baisse, tout comme le nombre de personnes nécessitant des soins intensifs.

Autre bonne nouvelle, le nombre de cas actifs a diminué de 67, ramenant le total à 743. Rappelons que lundi, ce nombre a atteint un record de 810.

Nouvelle clinique de dépistage à Shawinigan

Par ailleurs, une nouvelle clinique de dépistage a ouvert ses portes à Shawinigan. Elle est située dans l’immeuble voisin de la Plaza de la Mauricie, sur le boulevard Royal.

Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec affirme que 300 dépistages par jour pourront y être effectués.

La clinique est ouverte tous les jours, de 8 h à 20 h en semaine et de 8 h à 16 h la fin de semaine. Il est possible de s’y rendre avec et sans rendez-vous.