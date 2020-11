L’embauche d’une firme externe pour évaluer Valoris reste possible, mais pas tout de suite

En tant qu’élu, on a le devoir de clarifier la situation financière de cette régie (...) et d’analyser les différentes options qui s’offrent à nous. , a indiqué M. Tremblay pendant une réunion du conseil municipal, lundi soir.

Il a aussi souligné que la résolution ne visait ni le conseil d'administration, ni la direction, ni les employés du centre de tri.

En entrevue à Par ici l’info, le conseiller s’est dit surpris de la réaction de ses collègues.

J’avais bâti cette résolution-là dans l’objectif de rallier le plus de gens possible, et je croyais que les gens avaient envie d’avoir le vrai portrait de ce qui en est, et surtout, des options qui s’offrent à nous. Pierre Tremblay, conseiller municipal

Le maire de Sherbrooke Steve Lussier a remarqué que des experts avaient déjà été consultés dans l’élaboration de certains volets du plan de redressement 2019-2021 de Valoris.

La porte reste ouverte

La conseillère municipale Annie Godbout a dit être ouverte à l’idée d’avoir recours à un expert externe dans le dossier, mais pas tout de suite. Une mise à jour du plan de redressement par un expert externe, je pense que ça ne peut être que profitable pour les contribuables sherbrookois, mais ce n’est pas le bon moment pour ce type de demande là , souligne-t-elle.

Le conseiller Vincent Boutin a abondé dans le même sens, lundi soir. D’entrée de jeu, on leur avait donné un an. On est le deux novembre. L’année n’est pas encore terminée, et elle a été chamboulée avec la COVID. Je trouve ça injuste d’arriver si tôt et de dire qu'on part tout de suite avec un consultant externe . Il y a encore du travail qui peut être fait d’ici la fin de l’année , explique-t-il.

La résolution pourrait donc revenir sur la table de travail du conseil municipal au cours des prochains mois.