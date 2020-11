Bénévoles recherchés pour appuyer les travailleurs de la santé

La province recherche des bénévoles pour travailler dans les 19 centres de dépistage ainsi que dans des établissements de santé. Les personnes intéressées peuvent se porter volontaires en téléchargeant l’application cellulaire ou en s'inscrivant sur le site Internet Help Next Door (Nouvelle fenêtre) .

Lors d'une conférence de presse, mardi, le premier ministre Brian Pallister a lancé un appel aux Manitobains pour qu'ils se portent volontaires et viennent appuyer les efforts des travailleurs de la santé au moment où la province connaît une resurgence importante des cas de COVID-19.

Le premier ministre indique par exemple que des bénévoles pourraient aider des personnes à savoir si elles doivent se faire tester et à prendre rendez-vous.

Les bénévoles pourraient aussi aider les travailleurs essentiels directement, en prenant la température des gens dans un centre de dépistage ou en les orientant quand ils attendent dans une longue file.

Les bénévoles pourront d’abord opérer dans les régions sanitaires de Winnipeg et de Prairie Mountain, puis la mise en place des services s’ajoutera à d’autres régions sanitaires.

Un taux d'hospitalisation en hausse

Cette annonce survient au moment où il y a de plus en plus de personnes hospitalisées dans la province.

Mardi, 103 cas de COVID-19 ont été annoncés, une baisse significative comparée aux 241 cas rapportés lundi. Pourtant, le nombre de personnes hospitalisées continue d'augmenter. 130 personnes sont à l’hôpital, soit six de plus que lundi, e 20 sont aux soins intensifs.

Le chef de l’opposition néo-démocrate, Wab Kinew, a réagi en déplorant que le gouvernement profite de la bonté des Manitobains plutôt que d’investir davantage dans les travailleurs de la santé.

Certaines personnes pourraient être embauchées dès maintenant. Pourquoi chercher des bénévoles quand on pourrait embaucher des gens? Wab Kinew, chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba

Le chef de l’opposition néo-démocrate, Wab Kinew, demande au gouvernement d'investir davantage pour l'embauche de travailleurs de la santé. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Lors de la conférence de presse, Brian Pallister a précisé recourir aux bénévoles parce que la province a besoin d’aide rapidement .

Le premier ministre ajoute que les besoins portent sur des tâches plutôt faciles, pour une période temporaire, pour répondre au contexte de la pandémie.

Offrir et recevoir de l’aide

Les personnes ayant besoin d'aide pour certaines tâches, comme faire l’épicerie ou aller chercher une prescription médicale, sont aussi invitées à s’inscrire à l'outil Help Next Door.

Les personnes à risque et les personnes âgées ont besoin de vous, le besoin est toujours là. Brian Pallister, premier ministre du Manitoba

Brian Pallister rappelle que si vous avez déjà créé un profil [sur Help Next Door], c’est l’occasion de le mettre à jour .

Depuis le début du lancement de l’application le 23 mars dernier, 7000 Manitobains se sont inscrits dans plus de 106 villes et villages à travers la province. Ce nombre inclut les bénévoles et les personnes à la recherche d’un service.

Une enquête par rapport aux antécédents judiciaires des participants est automatiquement assurée dès l’application soumise.