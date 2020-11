Une veillée en l’honneur d’un homme engagé dans sa communauté

L’événement a lieu le lendemain de la veillée organisée en l’honneur de Suzanne Clermont, la deuxième victime des attaques dans le Vieux-Québec le soir de l'Halloween. Les participants sont attendus dès 18 h devant le lieu de travail de François Duchesne, qui était directeur des communications et du marketing au Musée depuis juin 2019.

On voulait avoir cet espace conjoint pour se souvenir de lui, et lui dire un dernier au revoir , indique Annie Gauthier, directrice des collections et des expositions au MNBAQMusée national des beaux-arts du Québec . Elle se souviendra de son collègue comme d'un visionnaire qui a su emmener le musée à un autre niveau.

Une retransmission en direct sera également accessible sur la page Facebook du Musée pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

Plusieurs personnes devraient prendre la parole pendant l’événement, dont des membres de la famille de François Duchesne et le directeur général du MNBAQMusée national des beaux-arts du Québec , Jean-Luc Murray.

Le pavillon Pierre Lassonde sera illuminé en vert, symbole d’espoir, pendant quelques jours. Les drapeaux du pavillon sont également en berne. Le Grand Théâtre de Québec a aussi décidé de souligner l’apport de François Duchesne à la vie culturelle de Québec en éclairant l’édifice en vert.

François Duchesne, 56 ans, est une des deux victimes des attaques du Vieux-Québec. Photo : Courtoisie / MNBAQ

Le MNBAQ a déployé de l’aide psychologique supplémentaire pour ses 175 employés. Elle sera disponible pendant encore plusieurs semaines.

De nombreux politiciens comptent participer à la vigile, incluant les maires de Québec et Lévis, la ministre de la Culture et des Communications du Québec Nathalie Roy et le président du Conseil du Trésor du Canada Jean-Yves Duclos.

Les députés de Québec solidaire Manon Massé et Catherine Dorion, la chef du Parti libéral du Québec Dominique Anglade et le député libéral Enrico Ciccone devraient aussi être présents.

Un mémorial permanent

Au courant de la soirée, les participants pourront aller déposer fleurs et bougies devant le musée. Toutefois, la direction du Musée souhaite trouver une façon plus permanente de commémorer la vie de François Duchesne.