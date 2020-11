La COVID-19 dans les écoles et garderies francophones de l'Alberta

Depuis septembre, la pandémie s’est infiltrée dans au moins 10 % des établissements scolaires de l’Alberta. Les écoles et les garderies francophones de la province n’ont pas été épargnées et, comme les autres, elles font toujours face à des défis.

Parmi les 14 établissements du conseil scolaire FrancoSud, l'École de la Rose sauvage, l'École la Mosaïque, l'École La Vérendrye et l'École francophone d’Airdrie ont été aux prises avec des éclosions. Il y avait donc dans chacune d’entre elles au moins deux cas confirmés de COVID-19.

Présentement, seule l’École de la Rose sauvage fait toujours l'objet d'une alerte, indique le conseil scolaire FrancoSud.

Au début du mois d’octobre, la situation dans cet établissement avait poussé la direction à annuler les cours en personne pendant environ une semaine et à retourner à l’enseignement en ligne le temps de trouver des remplaçants aux enseignants qui devaient s’isoler.

Le conseil scolaire a dû suspendre les cours le temps de trouver des enseignants remplaçants. Photo : Radio-Canada / Charlotte Dumoulin

Pour le moment, le conseil scolaire FrancoSud se dit tout de même satisfait de la gestion de la pandémie dans ses écoles.

Jusqu’à maintenant ça n’affecte pas trop le fonctionnement des écoles. Les gens comprennent assez bien les mesures. Ils voient qu’il y a des cas un peu partout et que ce n’est pas propre à nos écoles , explique Antoine Bégin, coordonnateur des communications pour le conseil scolaire FrancoSud.

À lire aussi : La classe extérieure en réponse à la COVID-19 dans des écoles albertaines

Au conseil Centre-Nord, 8 établissements scolaires sur 19 ont déclaré au moins un cas positif de COVID-19 depuis septembre, dont les écoles Père Lacombe, Notre-Dame, Joseph-Moreau, Desrochers, À la Découverte, Sainte-Jeanne-d’Arc et Claudette-et-Denis-Tardif.

L’École La Mission est la seule du conseil scolaire Centre-Nord à avoir une éclosion active. Malgré les cas recensés, aucune école francophone de la région n’a suspendu les classes en présentiel.

On est vraiment contents, honnêtement, du peu de cas dans chacune des écoles , confie Marie-Josée Verret, directrice de la programmation et du monitorage au conseil Centre-Nord.

Pour sa part, le conseil scolaire Centre-Est n’a eu aucun élève ou membre du personnel contaminé entre les murs de ses cinq écoles cet automne.

Les écoles du conseil scolaire du Centre-Est sont dans des régions plus éloignées des centres très actifs. Donc pour nous, tant et aussi longtemps que les cas demeurent plus bas dans les régions, on est contents , précise Dolorèse Nolette, directrice générale du conseil scolaire Centre-Est.

Cas de COVID-19 dans des garderies

Présentement, des cas de COVID-19 ont été confirmés dans une garderie et un service de garde de la Fédération des parents francophones.

La garderie Belle Nature à Saint-Albert fait toujours face à une éclosion et sera fermée cette semaine. La réouverture est prévue pour lundi prochain.

Ce n’était pas une question de si on était pour avoir des cas, mais de quand on était pour en avoir [...] même si on a des mesures en place on est pas à l’abri de cette pandémie , estime Mireille Péloquin, directrice générale de la Fédération des parents francophones.

De son côté, les garderies et les services de garde de la Société Pommes de Reinette n’ont eu aucun cas de COVID-19.