Les entrepreneurs de la région ont les yeux tournés vers les États-Unis

Frédéric Laurin, professeur d'économie à l'UQTR, estime qu'entre 70 % et 80 % des produits d'exportation fabriqués en Mauricie prennent le chemin des États-Unis. Selon lui, une victoire de Joe Biden serait plus profitable aux entreprises exportatrices de la région.

La façon de Donald Trump de faire des attaques commerciales, de faire du protectionnisme, d’imposer des barrières tarifaires et des tarifs douaniers de façon très arbitraire, c’est très perturbant, souligne-t-il. Du côté démocrate, on comprend que ce genre d'actions perturbe beaucoup plus l'économie mondiale que ça peut aider les Américains...

Frédéric Laurin, professeur d'économie à l'UQTR. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

M. Laurin estime qu’avec un gouvernement démocrate au pouvoir, le Canada ne sera pas à l’abri des guerres commerciales, mais sera mieux outillé pour faire face à de telles luttes, avec un dialogue qui pourrait reposer sur des arguments économiques et juridiques. Plus que sous l'ère Trump des quatre dernières années, dit-il, où c'était totalement irrationnel.

Il explique que ces dernières années, devant un gouvernement instable, l’incertitude devenait difficile à gérer pour les entrepreneurs qui souhaitent faire des plans d’avenir.

Les entrepreneurs dépensent énormément d’argent dans des projets, ils ont besoin de savoir si leur projet sera rentable ou pas, de savoir ce qui va se passer dans le futur. Frédéric Laurin, professeur d'économie à l'UQTR

Gestion de la pandémie

Certains entrepreneurs de la région surveilleront tout particulièrement la gestion de la pandémie du président qui sera élu. C’est le cas notamment de Michel Deveault, président et directeur général de l'entreprise de fabrication de meubles Canadel de Louiseville.

Selon lui, la réélection de Donald Trump entraînerait beaucoup d'incertitudes alors que l'élection de Joe Biden pourrait permettre un meilleur contrôle de la pandémie, et par conséquent une stabilisation des échanges commerciaux.

Selon Frédéric Laurin, la pandémie fait effectivement aussi partie de l’incertitude des entrepreneurs.

Pendant que ça va mal aux États-Unis avec la COVID, la frontière américaine reste fermée, dit-il. Ça génère encore beaucoup d’incertitude.

Avec les informations de Camille Carpentier