Le retard dans la formation des pilotes à Sault-Sainte-Marie irrite étudiants et parents

C’est le cas de Karina Brien, qui devait terminer le programme, d’une durée de 3 ans, en 2020.

Le retard dans l’achèvement des heures de vol nécessaires aurait repoussé d’un an l’obtention de son diplôme, avant même l’interruption des cours en raison de la crise sanitaire.

Karina a donc choisi de retourner au Québec, fin 2019 et de s’inscrire dans une école de pilotage pour décrocher sa licence de pilote privé, et ce même si elle avait accumulé une dette d’environ 35 000 $ pour payer ses frais de scolarité et de subsistance à Sault-Sainte-Marie.

Ma fille voulait absolument obtenir sa licence privée le plus rapidement possible , explique la mère de Karina, Chantal Caron. Une fois qu’on fait l’examen théorique de Transport Canada, on a trois ans pour faire notre licence privée et là l’échéance s’en venait presque à terme.

Mme Caron a demandé un remboursement des frais de scolarité, environ 22 000 $, en affirmant que le collège n’a pas respecté son engagement.

Je vais travailler fort pour qu’on récupère notre argent parce que [ma fille] devait recevoir une licence commerciale, et [nous sommes] sortis de là bredouilles. Chantal Caron, mère d'une ancienne étudiante du Sault College

L’établissement d’enseignement n'a pas acquiescé à la demande et la cause sera entendue par la Cour des petites créances.

Mme Caron indique que des parents d’étudiants encore inscrits et qui ont également été retardés dans leurs études préfèrent ne pas témoigner, par crainte de représailles.

Notamment, les parents d’un ami de sa fille auraient investi jusqu’à maintenant 53 000 $ dans les études de leur fils, qui devait lui aussi au départ terminer le programme de pilotage en 2020, raconte Mme Caron.

Le collège affirme régler les plaintes au cas par cas et ne commentera pas la situation d’un étudiant en particulier.

Le vice-recteur aux affaires académiques et à la recherche du Sault College, Colin Kirkwood, reconnaît toutefois que l’école d’aviation a rencontré des défis dans les dernières années et que cela a empêché des étudiants d’obtenir leur diplôme dans les délais prévus.

L'école d'aviation du Sault College a été créée dans les années 1970. Photo : Facebook/Sault College

L’industrie de l’aviation, dans les dernières années, a fait face à une sérieuse pénurie de pilotes et le collège a eu de la difficulté à recruter des instructeurs de vol , explique-t-il.

En 2018, Boeing estimait qu'il faudrait 790 000 nouveaux pilotes d'ici une vingtaine d'années.

M. Kirkwood indique que des mesures ont été prises pour pallier le problème, dont une offre de formation gratuite pour que certains diplômés deviennent instructeur de vol, à condition de signer un contrat de deux ans pour enseigner au collège par la suite.

Ce programme était très populaire [avant la pandémie], et nous commencions à voir la lumière au bout du tunnel. Colin Kirkwood, vice-recteur aux affaires académiques et à la recherche du Sault College

L’école d’aviation a également suspendu les inscriptions pour 2020-2021, pour permettre aux élèves déjà inscrits de voler davantage et de rattraper leur retard.

La mesure a également été rendue nécessaire par la pandémie. Nous prenons toutes les mesures pour assurer la sécurité des étudiants , affirme le vice-recteur aux affaires académiques.

Colin Kirkwood croit par ailleurs que l’industrie de l’aviation va rebondir dans les prochaines années, même s’il y a beaucoup d’incertitudes en ce moment. [La pandémie] aura un impact à court terme, mais nous sommes persuadés qu’il y aura une demande pour nos diplômés.

Chantal Caron affirme que le collège a mis trop de temps à agir et aurait dû limiter le nombre d’étudiants avant la pandémie.

Elle rappelle que les problèmes de pénurie d’instructeurs étaient déjà présents en 2017, lorsque sa fille a commencé ses études à Sault-Sainte-Marie.

Mme Caron a communiqué avec deux autres collèges du Nord de l'Ontario qui offrent des cours de pilotage.

Ceux-ci lui ont affirmé avoir aussi pris du retard pour les heures de vol, mais pas autant qu'au Sault College.

Le Collège Confederation, à Thunder Bay, et le Collège Algonquin, à North Bay, estimaient l'an dernier le retard à environ 3 mois.

Une nouvelle école de pilotage à Thunder Bay

Alors que certains collèges peinent à recruter des instructeurs, l'entreprise KBM Resources, spécialisée dans la prise de photo aérienne, a récemment commencé à offrir des cours de pilotage au grand public.

Selon Dan Link, instructeur de vol pour KBM, plusieurs personnes ont démontré de l'intérêt. Mon plus jeune étudiant a 21 ans et le plus vieux est dans la cinquantaine.

Certains étudiants souhaitent seulement obtenir une licence récréative, alors que d'autres aspirent à décrocher une licence commerciale.

Le coût pour obtenir une licence privée est d'environ 12 000 $.

M. Link concède que les étudiants qui commencent leur formation maintenant peuvent être inquiets pour leur avenir dans la profession, mais ne croit pas que ce sera un problème.

L'industrie de l'aviation est dans une situation difficile en ce moment, mais il y aura beaucoup de départs à la retraite dans quelques années. Ça va rebondir , assure-t-il.

Avec les informations de Priscilla Pilon et de CBC