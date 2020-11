François Legault lance une mise en garde aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le plus récent bilan de la santé publique régionale fait état de 48 cas supplémentaires, après un record de 105 cas en une seule journée la veille.

On a un problème depuis quelques semaines avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, surtout dans Lac-Saint-Jean-Est et à Jonquière. François Legault, premier ministre du Québec

François Legault se dit également inquiet de la situation qui se détériore dans la région de Lanaudière-Nord où le bilan est aussi sombre.

Le premier ministre a souligné que la situation dans ces deux régions nuit au bilan provincial.

Je demande aux citoyens de ces deux régions de porter une attention spéciale à la réduction de vos contacts. [...] C'est très important, parce que si on n’avait pas eu ces augmentations-là dans Lanaudière-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on aurait vu une baisse moyenne du nombre de cas , a dit François Legault.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a rappelé l’importance de respecter les nouvelles restrictions de la zone rouge alors que les régions de Québec et Montréal ont vu le nombre de cas diminuer.

Je parlais aux gens du Saguenay pour leur expliquer que s’il y a les mêmes améliorations qu’on a vues dans les régions qui ont les mesures depuis le 1er octobre, peut-être qu’on serait rendu à 600 ou 700 cas, alors moi je trouve ça encourageant , a-t-il mentionné lors du point de presse du gouvernement provincial.