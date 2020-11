COVID-19 : François Legault note une bonne amélioration à Québec

Le plus récent bilan confirme 69 cas et 4 nouveaux décès dans la région. François Legault note aussi que la situation n’est pas la même dans chacune des sous-régions.

Dans la dernière semaine, la région de Charlevoix a enregistré une centaine de nouveaux cas. Il reste un problème dans Charlevoix, commente le premier ministre, mais dans tout le reste de la Capitale-Nationale, la situation s’est beaucoup améliorée.

En Chaudière-Appalaches, la situation est stable depuis quelques jours, mais le nombre de nouveaux cas demeurent élevé compte tenu de la population.

Le premier ministre déplore toutefois une forte dégradation de la situation dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans le nord de Lanaudière. La situation dans ces deux régions est telle qu’elle assombrit le bilan provincial. Si on n’avait pas eu ces augmentations-là dans Lanaudière et le Lac-Saint-Jean, on aurait eu une baisse , analyse François Legault.

Le plus récent bilan fait état de 871 nouveaux cas confirmés au Québec et 34 personnes de plus ont succombé à la maladie.