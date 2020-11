Une Parade des jouets en formule safari

La thématique sera La tempête du siècle . L’événement aura lieu le samedi 14 novembre de 10 h à 16 h. Des départs sont prévus toutes les demi-heures.

Encore une fois cette année, la participation sera gratuite. Toutefois, une réservation sur le site internet de l’événement est obligatoire pour pouvoir participer. Les organisateurs invitent la population à réserver leur place dès 10 h le mardi 10 novembre.

Sur place, les participants pourront admirer des chars allégoriques, des musiciens et personnages costumés, dans une atmosphère lumineuse, le tout sous la direction artistique de Jimmy Doucet Productions.

Les enfants auront toujours la possibilité de remettre leur lettre écrite à l’attention du père Noël.

Pour les enfants

Malgré la pandémie et les mesures sanitaires en vigueur, les organisateurs jugeaient qu’il était important de maintenir l’activité, même si elle a dû être modifiée.

Nous avons tous été touchés d’une façon ou d’une autre par cette crise de la COVID-19 et encore plus les enfants. C’est pour eux que nous travaillons à mettre sur pied cet événement depuis bientôt 20 ans et cette année c’était plus important que jamais , a indiqué dans un communiqué de presse le président du conseil d’administration de la Parade, Pierre Dolbec.

Les organisateurs rappellent l’importance de respecter la bulle familiale dans chaque voiture participante.

Denrées non périssables

Encore une fois pendant l’événement, les organisateurs récolteront des dons en denrées non périssables ainsi qu’en jouets. Les toutous ne seront toutefois pas recueillis.

Les jouets et denrées seront mis en quarantaine avant d’être distribués à des familles de la grande région de Québec.