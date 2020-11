Attaques du Vieux-Québec : après l’horreur, la beauté et la fierté

Depuis l’attaque, les bons mots pour la ville de Québec et son quartier historique se multiplient.

J’espère de vous recroiser dans les rues du Vieux-Québec, parce qu’on se voit souvent , a invité le maire Régis Labeaume dans un vidéo s’adressant aux jeunes, lundi.

Le maire Labeaume a d’ailleurs rendu hommage à la beauté de sa ville dans une publication Facebook, lundi, après avoir marché dans les pas du tueur.

Lorsque Québec est blessé, c’est tout le Québec qui partage sa douleur , écrivait Gabriel Nadeau Dubois, au lendemain de l’attaque. La belle cité de Québec qui nous est si chère , ajoutait Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois.

Selon des commerçants et des résidents du Vieux-Québec, les attaques, bien que dramatiques, ont aussi contribué à une bonne dose d’amour envers le quartier.

Les gens vivent une grande tristesse pour les gens touchés directement. D’autre part, je pense que ç’a aussi réveillé une belle solidarité, une grande fierté d’habiter le Vieux-Québec , estime Robert Plamondon, président de l'Association des gens d'affaires du Vieux-Port de Québec.

Lundi, ils étaient près de 200 à se recueillir à la mémoire d’une des victimes, Suzanne Clermont.

Il faut tirer des leçons et elles doivent être absolument positives, et c’est ce que j’ai remarqué dans les derniers jours, ça me fait chaud au cœur de voir comment les gens réagissent à cet acte de folie.

Robert Plamondon, président de l'Association des gens d'affaires du Vieux-Port de Québec