Toronto ne connaît pas la source de 65 % des cas de COVID-19 sur son territoire

Pour environ deux nouveaux cas de COVID-19 sur trois en octobre, la santé publique à Toronto n'a pas identifié de lien épidémiologique, selon de récentes données provinciales.

Le bureau de santé publique de Toronto explique que cette hausse des cas sans origine connue est le résultat de son changement d'approche en matière de traçage, à cause de l'augmentation rapide des cas de COVID dans la Ville Reine.

Ainsi, plutôt que de passer du temps à tenter de savoir où une personne a été infectée, les traceurs mettent dorénavant l'accent, lorsqu'ils contactent un individu qui vient de recevoir un diagnostic positif, sur ses symptômes, à quelle date ils sont apparus ainsi que la nécessité de s'isoler et d'informer ses contacts étroits du diagnostic.

Grâce à cette nouvelle approche, la santé publique de Toronto dit avoir réussi à contacter 92,6 % des personnes nouvellement infectées en moins de 24 heures du 26 au 28 octobre dernier.

Notre changement d'approche nous permet de nous assurer qu'on parle à la plupart des nouveaux cas confirmés en moins de 24 heures et qu'on leur fournit des instructions pour eux-mêmes et leurs contacts étroits. Dre Vinita Dubey, médecin hygiéniste adjointe de Toronto

Avant le changement d'approche en octobre, environ 50 % à 60 % des cas à Toronto avaient un lien épidémiologique avec un autre cas probable ou confirmé, tel qu'un autre membre du foyer, ajoute la Dre Dubey. La plupart des autres cas étaient liés à la transmission communautaire.

À Ottawa, la santé publique, qui a fait face à une multiplication des infections cet automne, peine elle aussi à identifier les liens épidémiologiques, selon les dernières données provinciales. En date du 24 octobre, les autorités ottaviennes ne connaissaient pas la source de 48,8 % des nouveaux cas de COVID-19 sur leur territoire.

Le pourcentage des cas sans lien épidémiologique identifiés :

Le pourcentage des cas sans lien épidémiologique, selon les données provinciales du 29 octobre. Photo : Gouvernement de l'Ontario

Des 1050 nouveaux cas de COVID-19 recensés en Ontario mardi, 408 étaient à Toronto. Ottawa avait 34 nouveaux cas.

Des experts préoccupés

Le spécialiste des maladies infectieuses de l'Hôpital général de Toronto, le Dr Isaac Bogoch, qualifie de « préoccupant » le pourcentage élevé de cas sans lien épidémiologique dans la Ville Reine.

La fin du traçage [par la santé publique] n'aide pas, dit-il. Mais les personnes infectées ne sont peut-être pas enclines également à fournir des détails aux traceurs sur leurs allées et venues, ce qui réduit davantage notre compréhension des vecteurs de la pandémie.

Le virologue et clinicien à l'Hôpital Montfort d'Ottawa, Hugues Loemba, s'inquiète lui aussi.

Ceci peut effectivement être un des facteurs, (mais peut-être pas le seul), qui peut expliquer pourquoi la COVID-19 continue de se propager. Hugues Loemba, chercheur clinicien à l'Hôpital Montfort d'Ottawa

Le virologue Hugues Loemba pense que l'Ontario doit en faire plus en matière de traçage et de dépistage. Photo : Radio-Canada

Il montre aussi du doigt les retards en octobre dans l'analyse des échantillons de tests de dépistage.

Par ailleurs, il est de plus en plus difficile de contrôler la transmission communautaire liée aux regroupements privés et familiaux , ajoute-t-il.

Pour sa part, le professeur en épidémiologie David Fisman de l'Université de Toronto dit comprendre le changement d'approche du bureau torontois de santé publique.

Il est très difficile de suivre chaque rouge-gorge, comme dirait Leonard Cohen, lorsqu'il y a des centaines de nouveaux cas chaque jour, pas de codes à barres, des problèmes de dépistage et un nombre limité d'employés , note-t-il.

Plus de traceurs

Le gouvernement de Doug Ford a promis le mois dernier d'embaucher 600 traceurs de plus dans la province, y compris 200 pour Toronto et 150 pour Ottawa.

À Toronto, la santé publique dit avoir commencé à former de nouveaux traceurs à la mi-octobre, un travail qui doit se poursuivre jusqu'à la fin novembre. À l'heure actuelle, la Ville a 700 employés qui s'affairent au traçage.

Le ministère ontarien de la Santé ajoute qu'il être en train d'intégrer Toronto dans son système de traçage, comme c'est déjà le cas pour les autres bureaux locaux de santé publique. Ça va permettre à la province d'allouer de façon rapide et efficace de l'appui additionnel , ajoute le porte-parole Christian Hasse.

Isaac Bogoch, infectiologue de l'Hôpital général de Toronto. Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

L'ajout de traceurs va certainement aider, selon le Dr Bogoch. Pour lui, il est aussi important de tenir compte de la langue et du contexte culturel en matière de traçage et de bonifier le dépistage en Ontario.

Mardi, la province avait effectué moins de 25 300 tests de dépistage au cours des dernières 24 heures, soit bien en deçà de son objectif de 50 000 tests par jour.

Il continue à y avoir des barrières en matière de dépistage, dit-il. La situation devrait s'améliorer plus tard cette année lorsque la capacité d'analyse en laboratoire doit augmenter et grâce à l'utilisation de tests rapides à certains endroits.

L'embauche de traceurs supplémentaires représente un pas dans la bonne direction, mais il est difficile de croire que cela va être suffisant , affirme le Dr Loemba.

Selon lui, il faut aussi bonifier le dépistage et utiliser des tests rapides dans certaines circonstances, en plus d'isoler rapidement les nouveaux cas.

De son côté, l'épidémiologiste et professeur à l'Université d'Ottawa, Raywat Deonandan, pense qu'il faut accorder plus de pouvoirs aux traceurs.

D'autres pays permettent aux traceurs d'éplucher les médias sociaux ainsi que les données de carte de crédit et de téléphone cellulaire des personnes infectées pour mieux identifier leurs allées et venues. Raywat Deonandan, épidémiologiste

Il ajoute que nombre de pays asiatiques demandent à leurs résidents de s'identifier à l'entrée des commerces en apposant leur téléphone cellulaire contre une borne électronique, ce qui permet de retracer les contacts plus facilement en cas d'éclosions.

Notre incapacité à retracer et à isoler les cas probables constitue une véritable menace lorsque vient le temps de freiner la pandémie, soutient-il. Les pays qui le font bien comme la Corée du Sud et Taiwan ont une économie ouverte et des interactions sociales presque de niveau normal.

Il a été impossible pour l'instant d'obtenir les commentaires du bureau de santé publique d'Ottawa.