Liberté d'expression : Macron appelle Legault... mais pas Trudeau

Il n’a toutefois pas appelé le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a plaidé la semaine dernière qu' il y a toujours des limites à la liberté d'expression.

J'ai reçu un appel ce matin du président français, Emmanuel Macron. Il m’a remercié pour le soutien du Québec dans la défense de la liberté d’expression. Le Québec et la France partagent cette valeur fondamentale , a fait savoir le premier ministre François Legault dans un message publié sur Facebook peu avant midi. On a le devoir, comme élus, de le dire haut et fort : la liberté d’expression, ce n’est pas négociable. Dans une société démocratique comme la nôtre, on ne doit surtout pas plier devant l’intimidation et la violence de ceux qui sont en désaccord avec la liberté d'expression , a-t-il ajouté. Si on se met à faire des compromis là-dessus, on ébranle les fondements de notre société.

La nation française est notre alliée et même un peu plus que ça. Elle peut compter sur nous. Le Québec est aux côtés de la France pour défendre la liberté d’expression. François Legault, sur Facebook

Malgré les relations historiques entre la France et le Québec, l’appel du président Macron au premier ministre d’une province dans ces circonstances a toutes les apparences d’une gifle pour Justin Trudeau.

Le premier ministre du Canada a confirmé en conférence de presse, mardi midi, qu’il n’avait pas reçu d’appel d’Emmanuel Macron, mais a indiqué qu’il s’attendait à parler bientôt au président français, sans dire qui avait sollicité l’entretien. Vendredi dernier, M. Trudeau avait déclaré que son gouvernement allait toujours défendre la liberté d’expression, mais en arguant que cette dernière « n’est pas sans limites ».

On n’a pas le droit, par exemple, de crier "au feu!" dans un cinéma bondé de monde , a-t-il illustré.

Questionné sur le lien entre son exemple et la publication des caricatures de Mahomet qui soulèvent l'ire de réseaux islamistes, le premier ministre a réitéré qu’ il y a toujours des limites à la liberté d’expression.

Lundi, M. Legault a déclaré sans détour qu'il était en désaccord avec les réserves exprimées par Justin Trudeau sur cette épineuse question.

Non, je ne suis pas d’accord avec Justin Trudeau. Je suis d’accord avec Emmanuel Macron […] Il faut protéger la liberté d’expression , a-t-il dit.

