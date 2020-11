Saskatoon impose le port du masque pour la plupart de ses employés

À partir de mardi, tous les employés doivent porter le masque à leur travail, même s'ils sont derrière des cloisons de plexiglas ou s'il y a des marqueurs de distanciation physique au sol.

Le Dr Saqib Shahab [le médecin hygiéniste en chef de la province] a récemment déclaré qu'un tiers des cas de transmission du nouveau coronavirus s'est fait dans les milieux de travail , a expliqué la directrice de la planification des Services d'urgence de la Ville de Saskatoon, Pamela Goulden-McLeod, par voie de communiqué.

Il a fortement suggéré de revoir les protocoles dans les lieux de travail et de mettre à jour les mesures de sécurité , indique le communiqué.

Les gens qui travaillent seuls dans un espace privé comme un bureau n'ont pas besoin de porter un masque, et les travailleurs extérieurs n'en ont pas besoin non plus, s'ils respectent une distance de deux mètres de leurs collègues.

Ceux qui travaillent derrière des cloisons de plexiglas, comme les chauffeurs du transport en commun, n'ont pas besoin de porter un masque.

Le port du masque est obligatoire pour le public dans les autobus, alors qu'il est fortement recommandé dans les bâtiments gérés par la Ville.

Saskatoon a rappelé aux travailleurs de suivre les bonnes pratiques sanitaires et les règlements concernant le port du masque.

La Ville n'a pas dévoilé la période durant laquelle ces mesures seront imposées.

En date de lundi, il y avait 292 cas actifs de la COVID-19 à Saskatoon, la région avec le plus grand montant de cas actifs dans la province.

Avec les informations de David Shield