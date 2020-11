COVID-19 : l'Ontario assouplit les restrictions dans ses zones chaudes

Les bars, les restaurants et les gyms pourront rouvrir à l'intérieur avec des mesures strictes, dès le 7 novembre dans les zones chaudes d'Ottawa, de York et de Peel, et à Toronto dès le 14 novembre.

Les mesures qui touchent Toronto entreront en vigueur une semaine après celles des autres zones chaudes concernées, à la demande du maire de la ville, John Tory.

Ce relâchement des mesures sanitaires est annoncé alors que l'Ontario rapporte aujourd'hui son nombre le plus élevé d'infections quotidiennes de nouveau coronavirus.

Le premier ministre Doug Ford a également annoncé mardi une nouvelle classification des régions sanitaires. Cette dernière ressemble à celle du Québec, avec des zones vertes, jaunes, oranges et rouges. Toutefois, les critères sont différents. Jusqu'ici, le premier ministre ontarien écartait pourtant les paliers d'alerte par couleurs, disant qu'ils causaient beaucoup de confusion .

Les zones oranges seront Toronto, Peel, Ottawa, York et l'Est ontarien. Les jaunes seront le comté de Brant, Hamilton, Durham et Halton. Toutes les autres régions de l'Ontario se retrouveront en zone verte.

Consulter sous forme de texte Une carte de l'Ontario qui montre les différentes zones dans lesquelles sont classées les unités sanitaires de la province.

En zone orange, les bars, les restaurants et les gyms pourront rouvrir à l'intérieur, avec un maximum de 50 personnes à la fois. La vente d'alcool devra se terminer à 21 h, et le nombre de personnes par table sera limité à quatre. Dans les gyms, le couvre-visage sera obligatoire, sauf au moment de l’exercice. Le karaoké sera autorisé, mais les bars de danseuses resteront fermés.

Le nombre de personnes autorisées pour les rassemblements à la maison demeure de 10 à l'intérieur et de 25 à l'extérieur. Par contre, les événements publics organisés pourront accueillir jusqu'à 50 personnes à l'intérieur et jusqu'à 100 à l'extérieur.

Aucune région de l'Ontario en zone rouge

Au stade rouge, les bars et les restaurants demeurent ouverts à l'intérieur, mais ne peuvent accueillir plus de 10 clients. Les gyms restent ouverts, avec un maximum de 10 personnes à l'intérieur et de 25 à l'extérieur. Le nombre de personnes autorisées pour tous les rassemblements, publics ou privés, est de 10 personnes à l'intérieur et de 25 à l'extérieur. Les cinémas et les salles de spectacles sont fermés.

La classification proposée pourrait changer d'ici ou après le 7 novembre en fonction de l'évolution des cas de COVID-19. La décision finale revient à la province, mais les autorités locales de santé publique peuvent en tout temps ajouter des restrictions.

Outre les couleurs, les nouvelles classifications auront des noms : Prévenir (vert), Protéger (jaune), Restreindre (orange), Contrôler (rouge) et Confinement (gris).

L'Ontario se fixe aussi un nouvel objectif de 100 000 tests par jour d'ici décembre. Avec moins de 25 300 tests de dépistage effectués au cours des dernières 24 heures, toutefois, elle est bien loin de sa cible actuelle de 50 000 tests par jour.

La province a par ailleurs rendu publics les critères qui pourraient mener les différentes régions à basculer d’une catégorie à une autre.

La propagation du virus dans la communauté, le nombre de cas dépistés, la capacité des hôpitaux et la capacité de traçage des contacts sont les critères qui vont influencer la décision de la province.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Natasha MacDonald-Dupuis