Aide financière pour densifier le centre-ville de Gatineau : trois programmes seraient reconduits

Le conseil municipal de Gatineau pourrait reconduire pour un an trois programmes d’aide financière qui ont permis à des familles de s’installer au centre-ville et à des promoteurs de construire de nouveaux logements.

La question de la reconduction de ces trois programmes en place depuis 2009 a été étudiée lors d’un comité plénier virtuel, mardi matin. Ces programmes visent à promouvoir la construction domiciliaire, à offrir des subventions aux premiers acheteurs et aux familles qui désirent s’établir dans le centre-ville, et à faire la réhabilitation environnementale de friches industrielles afin d’y permettre la construction.

Le conseil municipal de Gatineau prendra une décision lors de sa prochaine séance.

Les élus se sont entendus pour proposer au conseil de reconduire ces programmes pour un an, et de demander à la Commission sur le développement du territoire, de l’habitation et de l’environnement de les examiner pour déterminer s’il y a lieu d’en modifier les cibles ou les critères, ou de les bonifier.

Ces trois programmes ont été mis en œuvre en 2009 et se sont terminés l’an dernier, ou prendront fin en décembre 2020.

Les résultats des programmes Depuis 2009, 1418 unités de logement ont été construites

Gatineau a fourni 8 M$ en subventions

Les projets ont généré 128 M$ en investissements

1309 autres logements dont les projets sont déjà autorisés pourraient s’ajouter

3200 logements additionnels pourraient être construits sur des terrains vacants et des sites pouvant être réhabilités, selon la Ville

Le conseiller du district de Masson-Angers, Marc Carrière, a remis en question la pertinence de reconduire ces programmes : dix ans après l’adoption du plan de revitalisation du centre-ville, les chiffres portent à croire que Gatineau s’éloigne de ses objectifs de densification. Entre 2011 et 2016, la population du centre-ville a enregistré une diminution de plus de 5 %.

Ces chiffres excluent les étudiants et travailleurs étrangers qui ont une adresse permanente ailleurs, a précisé le directeur du service de l’urbanisme, Mathieu Bélanger.

Selon Catherine Marchand, directrice du Module de l'aménagement du territoire et du développement économique, ces chiffres ne doivent pas être interprétés comme une preuve que les programmes ne fonctionnent pas. Si on n’avait pas eu la construction qu’on a eue, on aurait une baisse pas mal plus importante que ce qu’on a.

Des munitions contre Airbnb ?

À l’avenir, Gatineau pourrait retirer l’aide financière de ces programmes aux propriétaires qui décideront de convertir leur propriété en résidence touristique de type Airbnb.

Cette recommandation émise par le Service de l’urbanisme a bien été reçue auprès des conseillers. L’élu du district Hull-Wright, Cédric Tessier, a qualifié ce changement d'« extrêmement nécessaire » en invitant la Ville à faire ce changement dès cette année .

Avec des informations de Nathalie Tremblay