Aylmer déclare l'état d'urgence sanitaire à l'approche d'une marche anti-confinement

La mairesse Mary French a signé l'ordonnance lundi après-midi, citant le potentiel de troubles civils et de perturbations des services à la suite de manifestations en lien avec les instructions, les recommandations et les ordres de la province et le bureau de santé du Sud-Ouest sur la COVID-19.

Sur Twitter, la police de la ville écrit que la déclaration de l'état d'urgence était en réponse à une deuxième marche pour la liberté anti-masque prévue samedi.

La mairesse considère que ce rassemblement représente un danger majeur pour la population d'Aylmer. Cette déclaration de l'état d'urgence  (Nouvelle fenêtre) (disponible en anglais seulement) pourrait aussi permettre à la municipalité de recevoir plus de fonds pour répondre à la crise.

Cette ville d'environ 7500 habitants à 40 kilomètres au sud-est de London, a été le théâtre de ce que les organisateurs décrivent comme étant une marche pour la liberté le 24 octobre pour protester contre les restrictions liées à la crise sanitaire.

Des centaines de personnes se seraient rassemblées à ce moment-là et plusieurs d'entre eux ne portaient pas de masque, selon la mairesse Mary French.

Des manifestants ont défilé dans les rues d'Aylmer lors d'un rassemblement contre les restrictions liées à la COVID-19, le 24 octobre. Photo : Fournie par Kimberly Neudorf

D'après ce que j'entends, nos résidents sont très en colère. Nous essayons de suivre les règles et nos propriétaires d'entreprises souffrent. J'ai entendu des gens dire qu'ils ne vont pas magasiner à Aylmer à cause de cela, a dit Mme French sur les ondes de CBC.

Aylmer compte un quart de tous les cas confirmés de COVID-19 du bureau de santé du Sud-Ouest qui sert également le comté d'Oxford, le comté d'Elgin et la ville de St. Thomas.

Selon la santé publique locale, 89 cas, sur un total de 337, ont été recensés dans la ville depuis le début de la pandémie.