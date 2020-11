La plus petite planète errante connue se trouve dans notre galaxie

À ce jour, pas moins de 4300 exoplanètes ont été découvertes. Si ces planètes sont très souvent différentes de celles de notre Système solaire, elles possèdent habituellement une caractéristique commune : elles sont toutes en orbite autour d’une étoile.

Mais certaines d'entre elles flottent dans le cosmos, sans lien gravitationnel avec une étoile. Il y a quelques années, des astronomes polonais de l’Université de Varsovie ont fourni les premières preuves de l’existence de telles planètes dans la Voie lactée grâce au phénomène de microlentilles gravitationnelles souvent utilisé pour étudier la matière noire de l’Univers.

Il faut savoir que les exoplanètes sont rarement observées directement. Habituellement, les astronomes découvrent les exoplanètes lorsqu’elles passent devant le disque de leur étoile mère. La luminosité de cette dernière diminue périodiquement, indice d'un phénomène appelé transit .

Les planètes errantes ne peuvent pas être découvertes à l’aide des méthodes traditionnelles de détection. Elles peuvent néanmoins être détectées grâce à un phénomène appelé microlentille gravitationnelle .

Selon la théorie de la relativité générale d’Einstein, un objet massif (la lentille) peut courber la lumière d’un objet de fond brillant (la source). La gravité de la lentille agit comme une énorme loupe qui courbe et amplifie la lumière des étoiles lointaines.

Si un objet massif — une étoile ou une planète — passe entre un observateur terrestre et une étoile éloignée, sa gravité peut dévier et focaliser la lumière de la source. L’observateur mesurera un bref éclaircissement de l’étoile source , explique Przemek Mróz, chercheur postdoctoral à l’Institut de technologie de Californie et l'un des auteurs de l’étude.

Les occasions d’observation au moyen de microlentilles sont extrêmement rares, car trois objets - la source, la lentille et l’observateur - doivent être presque parfaitement alignés. Przemek Mróz

Depuis 1992, les chercheurs associés à l’expérience OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) observent des centaines de millions d’étoiles dans le centre de la Voie lactée dans l'espoir de trouver des objets grâce aux microlentilles gravitationnelles.

C’est ainsi qu’ils ont observé l’événement de microlentilles le plus court jamais détecté. Nommé OGLE-2016-BLG-1928, il a duré un peu plus de 41 minutes.

La durée des événements de microlentilles dépend de la masse de l’objet observé. Plus l’événement de microlentille est court, moins l’objet est massif , expliquent les chercheurs dans un communiqué de l’université de Varsovie.

En mesurant la durée d’une microlentille et la forme de sa courbe de lumière, on peut estimer la masse de l’objet. La plupart des événements observés durent généralement plusieurs jours, et sont associés aux étoiles. Les événements de microlentilles attribués aux planètes errantes se déroulent beaucoup plus rapidement.

OGLE-2016-BLG-1928 est le plus court événement détecté à ce jour. Les chercheurs estiment donc qu’il est associé à la présence d’un objet de masse subterrestre, l’un des objets de masse la plus faible jamais découverts à l’aide de microlentilles.

Lorsque nous avons repéré cet événement, il était clair qu’il devait être causé par un objet extrêmement petit. Radoslaw Poleski, Université de Varsovie

La découverte de OGLE-2016-BLG-1928 montre que les études actuelles de microlentilles sont capables de trouver des événements très courts, explique le Dr Poleski, dont les travaux font l’objet d’un article publié dans les Astrophysical Journal Letters (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

D'autres objets de ce type ont été découverts par le passé. Les astronomes ne peuvent cependant pas savoir s'il s'agissait de planètes éjectées de leurs systèmes ou de naines brunes, ces étoiles ratées qui n'ont pas assez de masse pour déclencher les réactions qui font briller les étoiles.