Le Coup de cœur francophone de Hearst se déroulera en ligne en raison de l'état d'urgence

Les spectacles de Cindy Doire et de Marie-Clo, prévus respectivement le 5 et le 6 novembre, seront plutôt présentés le 26 novembre et le 3 décembre. Le spectacle de LSG, lui, sera diffusé comme prévu, le 6 novembre 2020.

Le CAHConseil des Arts de Hearst promet de rembourser les détenteurs de billets pour les spectacles en personne d'ici deux semaines. Pour avoir accès aux diffusions en ligne, ils devront acheter de nouveaux billets. Tous les billets et liens de visionnements pour les spectacles virtuels, eux, sont toujours valides.

Le CAH Conseil des Arts de Hearst mise sur la prudence

C'est sûr que c'est une déception pour le Conseil des Arts de Hearst. On aime se retrouver en salle, parmi les gens. On aime partager notre amour pour les arts , explique Valérie Picard, directrice générale.

Même si le CAHConseil des Arts de Hearst a l'autorisation de présenter des spectacles puisque l'état d'urgence ne s'adresse qu'aux événements non surpersisés, Valérie Richard soutient qu'il ne voulait absolument pas [...] mettre ses concitoyens à risque et potentiellement propager le virus dans [la] communauté.

Hearst c'est une petite communauté, on fréquente tous les mêmes places. Même s'il n'y a que [peu de] cas actif, il y a beaucoup de gens en isolation volontaire à la maison et qui sont craintifs. Valérie Picard, directrice générale du Conseil des Arts de Hearst

Valérie Picard, lors du dévoilement de la programmation du CAH pour l'année 2020-2021. Celui-ci a été suivi d'un spectacle à l'extérieur. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Hearst et Hornepayne comptent ensemble quatre cas actifs de COVID-19, selon les données du Bureau de santé de Porcupine. On y compte également trois récentes guérisons.

Des spectacles de qualité

Afin de limiter les déplacements entre les régions, les artistes produiront leur spectacle dans leur ville de résidence.

Toutefois, pas question de lésiner sur la qualité de production, précise Valérie Richard. Les artistes vont choisir eux-mêmes un studio pour la diffusion du spectacle. Ce n'est pas un spectacle de salon!

Aucun changement à la programmation du Festival Hearst sur les planches n'est prévu en ce moment. Le festival doit se dérouler du 17 au 20 novembre  (Nouvelle fenêtre) .