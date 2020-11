La Mauricie en bonne position sur le plan des services en santé mentale

Dr Allard indique qu’il y a environ 25 jours d’attente pour les gens qui souhaitent consulter un psychologue, des délais qui peuvent toutefois s’étirer en psychiatrie du fait que la Mauricie est aux prises actuellement avec une pénurie de psychiatres.

On se positionne bien. Il y a des régions où c'est beaucoup plus difficile, dit-elle. En Mauricie, ça va bien. À La Tuque, il n’y a aucune liste d’attente, ça va super bien.

Selon elle, l’aide financière atténue un peu les manques du passé et survient à un moment pour le moins opportun. On a souvent été les parents pauvres du système de santé, c'est une annonce qu'on accueille avec beaucoup de joie et beaucoup d'espoir, parce que la santé mentale des Québécois est à son moins bon niveau depuis des années avec tout ce qu'on vit présentement , dit-elle en citant la pandémie et les difficultés financières. On est confiant que ça va faire la différence.

Dr Allard souligne par ailleurs que l’aide aux organismes communautaires est particulièrement appréciable. En Mauricie et au Centre-du-Québec, ceux que je connais sont des super organismes qui font des miracles avec peu d'argent. Il faut qu’il y ait du support et qu’on puisse continuer dans ce sens-là , dit-elle.

Enfin selon elle, la désinstitutionnalisation n’est pas allée trop loin, comme plusieurs ont tendance à le penser. Dr Allard précise à cet effet que le jeune homme qui a tué deux personnes à Québec ce week-end n’était pas un patient du réseau de la santé mentale.

Les gens en santé mentale ont un bon encadrement , soutient Dr Allard. Elle appuie d'ailleurs sur l’importance de ne surtout pas faire de lien entre la violence et les problèmes de santé mentale.

Au contraire, nos patient sont beaucoup plus à risque d'être victimes de violence que de perpétrer des gestes de violence. La violence associée à un trouble en santé mentale est en deçà de 5% dans tous les types de violence. Marie-Frédérique Allard, médecin psychiatre au Centre régional de santé mentale à Shawinigan

Avec la désinstitionalisation, elle estime plutôt que l'autonomie gagnée est appréciable et que plusieurs y ont grandement amélioré leur qualité de vie.