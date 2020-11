Des Haïtiens expriment leur ras-le-bol après le kidnapping et l'assassinat d'une étudiante

Évelyne Sincère, âgée d’une vingtaine d’années, a été enlevée pendant plusieurs jours et torturée avant d’être tuée par ses ravisseurs. Le président haïtien Jovenel Moïse a confirmé cette nouvelle dans un tweet. Le cadavre de la victime a été retrouvé dimanche. La sœur d’Évelyne Sincère a déclaré en entrevue dans différents médias que les kidnappeurs auraient exigés une rançon.

Sur Twitter, le ministre haïtien de la Justice et de la Sécurité publique, Rockfeller Vincent s’est dit révolté par l'assassinat d’Évelyne Sincère, qu'il a qualifié comme étant un acte criminel [qui] touche la Nation dans ses valeurs sacrées.

En plus de l'indignation, plusieurs Ontariens et Québécois d'origine haïtienne craignent pour leurs proches restés dans leur pays.

La fille a été enlevée, séquestrée, souillée, assassinée et jetée sur un tas d’immondices parce que sa famille n’était pas capable de payer la rançon de 15 000 gourdes, environ 300 $ canadiens , raconte l'Ontarienne Farha Adrien.

Chantale Jean Baptiste est installée au Canada depuis 10 ans. Photo : Chantale Jean Baptiste

Chantale Jean Baptiste, de Whitby en Ontario, se dit très angoissée, frustrée et révoltée à la suite de ce qui est arrivé à la jeune Évelyne. Elle dit craindre pour sa fille qu’elle a laissée en Haïti depuis 9 ans : Chaque jour je vis avec l'inquiétude, car je ne sais pas quand on va m’appeler pour me dire que quelque chose de mal est arrivé à ma famille, ce que je ne souhaite pas.

Nerlande Gaëtan de Montréal exprime également la même crainte. Je suis une mère et une grande sœur. Cette nouvelle a réveillé de l'inquiétude en moi, car mes sœurs vivent encore en Haïti. Chaque matin quand tu te réveilles tu te dis: "Est-ce qu’ils sont encore là?" , s’interroge-t-elle.

La Montréalaise Nerlande Gaëtan Photo : Radio-Canada / Radio Canada

Pour sa part, Shella Pascale de Sudbury, qui a quitté Haïti à l’âge de 22 ans, ne comprend pas ce qui a motivé les ravisseurs d’Évelyne Sincère à commettre un tel crime.

Quand j’ai vu ce corps sans vie, j’étais triste, choquée et en colère. J’ai passé une nuit blanche à pleurer. Je me pose la question de savoir si c’est la pauvreté ou la méchanceté. Shella Pascale

Appel aux autorités haïtiennes

Dans son tweet le président Jovenel Moïse s’est dit profondément choqué par l’enlèvement suivi de l’assassinat de la jeune Évelyne Sincère. Jovenel Moïse a appelé les autorités policières et judiciaires de mettre les bandits hors d’état de nuire.

Les messages de colère et de demande de justice fusent sur les réseaux sociaux

Pour Farah Adrien, il est temps que les autorités haïtiennes prennent des mesures qui s’imposent pour sécuriser la population. Elle accuse les responsables de son pays de ne pas faire assez pour sécuriser sa population. C’est le règne d’impunité qui fait que les bandits se sentent à l'aise et fassent ce que bon leur semble. Il faut cesser de parler sans agir, déclare-t-elle.

l'originaire d'Haïti, Francesca Wellington Photo : Francesca Wellington

Francesca Wellington de Laval au Québec interpelle quant à elle la police de son pays d’origine pour qu’elle utilise si possible la technologie pour traquer des criminelles . Nerlande Gaëtan rappelle que des enlèvements des filles ne sont pas nouveaux en Haïti. Mon amie avait immigrée en France parce qu'elle avait été kidnappée. Dieu merci elle n’a pas été violée, mais elle entendait ses ravisseurs [concocter] un plan pour la violer .

Sur son site internet, Affaires Mondiales recommande aux Canadiens d'éviter tout « voyage non essentiel » en Haïti.