Hydro-Québec conserve l'option d’un parc éolien à Havre-Aubert malgré la grogne

Mardi matin, Hydro-Québec a publié un message sur sa plateforme servant à mener les consultations auprès des Madelinots, pour faire le point face au tollé soulevé depuis que le société d'État a dévoilé qu’un des sites étudiés pour implanter un potentiel parc éolien se trouvait dans le secteur de Bassin.

Alors que les commentaires d’opposition à ce scénario fusent par centaines sur les réseaux sociaux, la conseillère aux relations avec le milieu chez Hydro-Québec, Geneviève Cloutier, indique qu’il est encore trop tôt pour retirer cette option des scénarios envisagés et qu’elle demeure à l’étude.

Message publié par Hydro-Québec Vous êtes nombreux à participer à la consultation et à commenter l’option d’un parc éolien sur le site du Havre-Aubert. Lors de consultations antérieures, il avait été mentionné d’éviter les secteurs habités. Nous entendons que ce message est aujourd’hui renouvelé et nous avons bien pris note de vos points de vue. L'option de production éolienne inclut deux sites distincts, soit le Havre-Aubert et la Dune-du-Nord. Maintenant, nous vous invitons à commenter les autres options, dont l’option d’ajouter des éoliennes à Dune-du-Nord. Source : site internet d'Hydro-Québec  (Nouvelle fenêtre)

Chacune des options est analysée sur différents critères. Bien entendu, il y a l’acceptabilité sociale et l'environnement, mais on regarde aussi la fiabilité et le coût de l’approvisionnement et la réduction des gaz à effet de serre , précise Mme Cloutier.

Tous les avis qu’on a reçus nous permettent de documenter le critère de l’acceptabilité sociale pour ce site-là. Maintenant, on se doit de poursuivre pour documenter les volets techniques et économiques pour vraiment avoir le portrait global de chacune des options. Geneviève Cloutier, conseillère aux relations avec le milieu chez Hydro-Québec

Simulation visuelle d'Hydro-Québec intégrant des éoliennes au paysage de Bassin, à partir d'une photo prise au croisement de la route 199 et du chemin du Bassin Photo : Hydro-Québec

Hydro-Québec étudie également l'option d'implanter d'autres éoliennes au site de la Dune-du-Nord, un endroit protégé en raison de la présence du corème de Conrad.

Peu importe le site retenu, la société d'État envisage de construire huit éoliennes, pour une puissance de 40 mégawatts, ce qui permettrait de réduire l’utilisation de la centrale thermique d’environ 50 %.

Hydro-Québec analyse aussi la possibilité de créer un parc en mer, mais indique sur sa plateforme de consultations que « le coût de l’éolien en mer est beaucoup plus élevé que celui de l’éolien terrestre ».

Des élus vivement opposés

Au cours des derniers jours, le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, a publié une vidéo sur sa page Facebook pour déplorer le fait qu’Hydro-Québec ait inclus le site de Havre-Aubert dans sa consultation publique.

Il estime que des consultations publiques menées en 2007 avaient clairement permis de statuer que les Madelinots ne voulaient pas d’éoliennes à proximité des habitations.

Tant et aussi longtemps que je serai maire, il n’y aura pas de parc éolien du côté de l’île du Havre Aubert, et surtout pas du côté du secteur de la montagne. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Peu importe ce qu’Hydro-Québec peut raconter, l’autorisation finale relève de la Communauté maritime des Îles , affirme le maire.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, s'oppose à un éventuel parc éolien à Bassin. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

De son côté, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a transmis une lettre au directeur des réseaux autonomes d’Hydro-Québec, Richard Lagrange, où il explique avoir été renversé, voire extrêmement contrarié par la proposition d’Hydro-Québec d’implanter un parc éolien à proximité d’un secteur habité.

Il qualifie cette proposition de contre-productive puisqu’elle suscite une très vive inquiétude dans la population.

Le simple fait de soumettre une telle hypothèse à la consultation publique traduit de la part d’Hydro-Québec une regrettable incompréhension de la réalité sociogéographique madelinienne ou pire, un manque de considération et une insensibilité face aux enjeux insulaires , écrit M. Arseneau dans sa lettre destinée à Richard Lagrange.

Le député Joël Arseneau, rappelle que la mise en place d'un parc éolien à Bassin est contraire au schéma d'aménagement et de développement des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada

Des citoyens mobilisés contre le projet

Depuis le début de la consultation lancée par Hydro-Québec le 22 octobre, de nombreux Madelinots ont pris part au débat sur les réseaux sociaux.

Le résident de Havre-Aubert Jan-Nicolas Vanderveken fait partie de ceux qui ont relayé les informations publiées par Hydro-Québec au sujet du scénario d’un parc éolien à Bassin dans le but de susciter des discussions.

C’est évident que de voir des éoliennes sur l’île du Havre Aubert, ça a choqué. Jan-Nicolas Vanderveken, citoyen de Havre-Aubert

Il a lui-même créé d’autres simulations visuelles, en plus de celle produite par Hydro-Québec, pour montrer à ses concitoyens comment le paysage de son île pourrait être transformé par un parc éolien.

Jan-Nicolas Vanderveken a réalisé une simulation visuelle intégrant des éoliennes au paysage de Bassin qu'il a partagée sur les réseaux sociaux. Photo : Jan-Nicolas Vanderveken

Je me suis dit qu’il fallait sensibiliser les gens et les amener à remplir la consultation, affirme M. Vanderveken. C’est un enjeu hyper important pour le futur des Îles et je veux que le plus de personnes possible donnent leur opinion.

M. Vanderveken s’est lui-même positionné en faveur de l’option du câble sous-marin, le scénario qui demeure privilégié par Hydro-Québec, malgré son pas de recul.

Ça va assurer la sécurité énergétique des Îles. Ça va surtout nous permettre de réduire notre empreinte carbone à près de zéro, ce que l’éolien ne permet pas , avance-t-il.

Il s’inquiète toutefois que certains de ses concitoyens n’ayant pas d’accès à Internet, ou ne maîtrisant tout simplement pas la technologie, ne soient pas en mesure de donner leur avis dans le cadre des consultations publiques virtuelles.

En ce sens, Jan-Nicolas Vanderveken salue l’initiative de la conseillère de l’île du Havre Aubert, Suzie Leblanc, appuyée par un comité de citoyens.

Ensemble, ils invitent les citoyens du secteur à se déplacer en personne les 7 et 8 novembre au centre multifonctionnel afin que tous soient en mesure de donner leur avis de façon plus accessible dans le cadre des consultations publiques. La formule exacte qui sera utilisée sur place reste à déterminer, mais Suzie Leblanc précise que l'exercice sera fait en collaboration avec Hydro-Québec.

Hydro-Québec rappelle que les Madelinots peuvent également faire valoir leur avis par téléphone.