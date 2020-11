COVID-19 : 1050 nouveaux cas et 14 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 1050 nouveaux cas de COVID-19, portant le bilan à 78 705 depuis le début de la pandémie.

Les régions les plus touchées sont : Toronto (+408 cas), Peel (+212), Halton (+86), York (+76), Durham (+57) et Ottawa (+34).

Hausse marquée des décès

Avec les 14 décès qui s'ajoutent mardi, le bilan provincial s'élève à 3166 morts depuis le début de la pandémie.

Il faut remonter au 20 juin pour avoir une journée où plus de décès avaient été recensés.

Il est vrai que les nombres officiels de décès rapportés les 2 et 3 octobre avaient été plus élevés, mais c'était en raison du nettoyage de données du printemps et de l'été.

134 nouveaux cas dans les écoles

La santé publique confirme 134 infections de plus, mardi, en milieu scolaire.

Plus de 60 % de ces nouveaux cas touchent des élèves.

Le nombre d'écoles ayant actuellement un cas déclaré de COVID-19 s'élève à 578, soit 11,97 % des écoles de la province.

Une école est présentement fermée à cause d'une éclosion.

Hausse des hospitalisations

Après un recul lundi, le nombre d'hospitalisations augmente mardi; 357 Ontariens sont hospitalisés (+29) à cause de la COVID-19.

En revanche, le nombre de patients aux soins intensifs baisse légèrement (-2).

La province fait par ailleurs état de 837 guérisons.

Chute du dépistage

Moins de 25 300 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

C'est bien en deçà de l'objectif provincial de 50 000 tests par jour.