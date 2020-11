L'école Louis-J.-Robichaud veut être une « priorité », mais les travaux se font attendre

Les travaux entrepris il y a plus de trois ans à la Polyvalente Louis-J.-Robichaud à Shediac devaient se terminer en décembre. Ils sont cependant loin d’être achevés et rien ne garantit qu’ils se poursuivront dans un avenir proche. Le projet fait l’objet d’une évaluation du ministère de l’Éducation et se classe 15e sur la liste des priorités.

Le 8 juin 2017, la Polyvalente Louis-J.-Robichaud annonçait en grande pompe  (Nouvelle fenêtre) des travaux majeurs de 13 millions de dollars qui devaient prolonger de 30 ans la durée de vie du bâtiment.

Des élus et représentants de l'école Louis-J.-Robichaud à Shediac sont réunis pour l'annonce des travaux en 2017 (archives). Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Mais en décembre 2018, date du dépôt du budget d’immobilisations pour l’exercice 2019-2020, le gouvernement minoritaire de Blaine Higgs a interrompu neuf projets d’infrastructures scolaires, dont celui de l’école Louis-J.-Robichaud.

La moitié des travaux interrompus

Parmi les travaux prévus, il y avaient notamment la modernisation des vestiaires et des toilettes, la mise en place d’un nouveau toit, la réfection des planchers et des plafonds ainsi que l’ajout de nouvelles salles de classe.

Environ la moitié de ces rénovations ont été interrompues et deux ans plus tard, elles se font toujours attendre.

Des tuiles sont manquantes sur le mur de cette salle de bain de l'école Louis-J.-Robichaud, comme le montre cette photo prise en 2008, avant le début des travaux. Photo : Twitter - Jean-Claude Thériault (G. Cormier)

Il reste tout le secteur des vestiaires et des toilettes, qui a grand besoin d’être rénové [...] Malgré le bon travail des concierges, il y a parfois certains problèmes au niveau de la senteur , expose Paul Demers, président du Conseil d'éducation du District scolaire francophone Sud.

Ça fait presque deux ans que les travaux sont arrêtés et il ne faut pas oublier que l’école continue de souffrir du temps qui passe. Plus on va attendre, plus les rénovations vont être importantes. Paul Demers, président du Conseil d'éducation du District scolaire francophone Sud

Paul Demers martèle que les travaux doivent reprendre à l'école Louis.-J.-Robichaud et que la qualité de l'éducation est en jeu (archives). Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Les travaux prévoyaient aussi l’aménagement des bureaux du District scolaire francophone Sud, actuellement situés à Dieppe. La location de ces bureaux s’élève à 250 000 $ par année. L’aménagement des bureaux dans l’école, évalué à 2 millions de dollars, aurait donc été rentabilisé après une période d’environ cinq ans, fait valoir M. Demers.

Le plafond de l'école Louis.-J.-Robichaud, en 2008, avant le début des travaux. Photo : Twitter - Jean-Claude Thériault (G. Cormier)

Des lacunes dénoncées par la vérificatrice générale

Le report des travaux à l’école Louis-J.-Robichaud suscite d’autant plus d’incompréhension depuis que la vérificatrice générale a publié un rapport en octobre mettant en lumière d’importantes lacunes en ce qui a trait à la planification des projets d'infrastructures scolaires dans la province.

La vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick, Kim Adair-MacPherson, s'est penchée sur la planification et l'entretien des écoles dans son dernier rapport (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Kim Adair-MacPherson a entre autres accusé le gouvernement de manquer d’objectivité au moment de prioriser les projets de rénovation des écoles. Elle cite en exemple l’école Hanwell, qui se trouve dans la circonscription du ministre de l’Éducation Dominic Cardy, qui est passée du 43e au 3e rang des priorités du gouvernement.

De manière plus générale, Mme Adair-MacPherson dénonce une absence de vision à long terme en matière d’infrastructure scolaire, alors que 181 écoles de la province ont plus de 40 ans, la durée de vie d’un bâtiment scolaire, selon Statistique Canada.

La Polyvalente Louis-J.-Robichaud est âgée de 51 ans.

L'état du bâtiment de la Polyvalente Louis-J.-Robichaud à Shediac, le 3 novembre 2020. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Des choix objectifs, se défend Cardy

Le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, assure que le processus de hiérarchisation des projets est objectif.

J'ai déjà dit en public assez clairement mes problèmes avec le rapport de la vérificatrice générale. Il y a des erreurs, et je dis erreur pour rester poli. [L'école Hanwell] n’a jamais été au 43e rang, ça c'est complètement faux. Je demande encore une rétraction auprès de la vérificatrice pour ça. Elle a une position d’autorité et propager des faussetés, ce n’est pas approprié.

Le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, affirme que le gouvernement planche actuellement sur une refonte de la façon dont sont évalués les projets d'infrastructures de la province. Photo : CBC/Maria Jose Burgos

Dominic Cardy explique que plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte et influencer l'ordre de priorités préalablement établi, comme les recommandations des districts scolaires elles-mêmes, la croissance démographique et les intempéries.

C’est clair qu’on peut seulement avoir une première position pour la liste provinciale [...] Il y a toujours des individus qui ne sont pas heureux avec les décisions, et je comprends complètement. Mais au niveau provincial, on a besoin de balancer les priorités de tous les élèves.

Une situation urgente, admet le ministre

Le ministre abonde toutefois dans le sens de la vérificatrice en ce qui concerne l'urgence de s'attaquer au vieillissement des infrastructures de la province. Selon lui, une solution à ce problème consisterait à évaluer tous les projets sur la même échelle de priorités, peu importe de quel ministère ils relèvent.

C’est tout payé par le même gouvernement. Alors on peut avoir une analyse s’il y a un palais de justice qui [a été incendié], on peut décider qu’il a besoin d’être premier sur la liste. Et ça peut changer d’une année à l’autre.

Pour le ministre, cette méthode présente aussi des avantages au moment de rendre des comptes à la population.

Si on avait une seule liste, ce serait beaucoup plus simple et explicable pour la population. Ce n’est pas clair pour tout le monde, ça m’a pris quelque temps après être arrivé en poste pour comprendre en profondeur le système. Et quand c’est compliqué, ça réduit la confiance du public.

Cette révision du processus d'évaluation des projets d'infrastructures fait actuellement partie des discussions du gouvernement, affirme le ministre.

Avec des informations Wildinette Paul