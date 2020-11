Le manque de conseillers municipaux freine le développement économique de La Martre

Depuis le 30 octobre, le village de La Martre est sous administration provisoire par la Commission municipale du Québec (CMQ).

C'est que le quorum de trois conseillers en plus du maire n'est plus atteint, après le décès d'une conseillère. Sur un total de six sièges, quatre sont vacants.

Ça remet en jeu beaucoup de gros projets que j’avais la possibilité de faire avancer dans mon village , constate le maire de La Martre, Yves Sohier.

Le maire, Yves Sohier, est impatient de pouvoir offrir de l'eau potable aux citoyens de La Martre (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

C'est le cas de la construction du futur réseau d'aqueduc. Le projet de 7,2 millions de dollars financé à 95 % par Québec doit permettre aux 246 résidents de La Martre d'enfin voir de l'eau potable couler de leur robinet d'ici 2022, une perspective attendue depuis 20 ans.

J’ai toujours une tonne de résolutions à adopter pour faire avancer ce projet, et hop, je ne peux plus faire aucune résolution pendant un bout de temps , soupire le maire.

En ce moment, il y a des gens qui ne veulent pas s’installer dans mon village, parce qu’il n’y a pas d’eau potable. Yves Sohier, maire de La Martre

Malgré le fait qu’on a un village extrêmement beau, bucolique, et pittoresque, ça n'aide pas au développement pour les années à venir , souligne M. Sohier.

Il indique que le projet du réseau d'aqueduc n'est pas le seul à avoir été mis sur la glace en raison du manque de conseillers municipaux, citant l’exemple de l’asphaltage de plusieurs chemins de la municipalité.

Or, les choses sont sur le point de changer. Deux administrateurs, nommés par la CMQCommission municipale du Québec , vont assurer la gestion des affaires courantes de la municipalité. Le conseil va ainsi pouvoir recommencer à adopter des résolutions nécessaires à l'avancement de plusieurs projets.

Les élections partielles, un impératif total

De plus, des élections partielles à La Martre doivent avoir lieu le 13 décembre, à la suite d'une annonce du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Les villages où il manque un conseiller, il n’y a pas de problème, ils peuvent attendre aux élections [municipales] l’automne prochain, mais nous on est vraiment limite, ça nous prenait des élections partielles , explique le maire.

C’est primordial pour nous d’avoir des élections partielles. Yves Sohier, maire de La Martre

Malgré l’historique tumultueux de la vie municipale à La Martre, M. Sohier se dit confiant de pouvoir combler les sièges vacants.

Il y a beaucoup de nouveaux arrivants dans notre municipalité, des jeunes, qui sont tous diplômés, qui sont intéressants et intéressés. Je suis confiant qu’on aura des gens, des jeunes pour combler ces postes , avance le maire.