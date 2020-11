Élections: des Américains songent plus sérieusement à immigrer au Canada

Depuis six mois, Me Lee Cohen estime avoir reçu 25 % plus d'appels de la part d'Américains qui songent à venir s'établir en sol canadien.

L'avocat spécialisé en immigration depuis 35 ans dit avoir reçu des demandes semblables après la réélection du président George W. Bush pour un deuxième mandat en 2004. Mais cette fois-ci, il affirme que le ton est différent.

Le thème principal [des appels que je reçois] est Donald Trump, l'élection présidentielle et le climat de peur et de division. Me Lee Cohen, avocat spécialisé en immigration basé à Halifax

Me Cohen dit que les gens qui le contactent en ont assez des tensions sociales aux États-Unis et qu'ils sont bien décidés à quitter le pays si Donald Trump est reconduit pour quatre ans à la Maison-Blanche.

Lors de l'élection présidentielle de 2016, l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, s'était retrouvée dans la mire de plusieurs Américains qui redoutaient l'arrivée au pouvoir du candidat républicain.

Rob Calabrese, qui avait créé à la blague un site Internet faisant la promotion de sa région comme terre d'accueil en cas de victoire de Donald Trump, affirme que sa page connaît un regain de popularité dernièrement. Il dit recevoir des messages d'Américains préoccupés par la dégradation de la civilité et l'érosion de [leur] communauté et surtout qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas l'impression d'aller dans la bonne direction .

Rosette Molnar a consulté le site « Le Cap-Breton si Donald Trump gagne » avec intérêt. Cette professionnelle de la santé du Connecticut accuse le président américain sortant d'avoir encouragé le racisme au lieu de condamner. En tant que femme noire, elle dit ne plus se sentir en sécurité aux États-Unis.

Rosette Molnar du Connecticut songe à immigrer au Canada si Donald Trump remporte l'élection présidentielle. Photo : CBC

Ça me fait peur et me donne honnêtement envie de quitter ce pays. Si ce sont les États-Unis auxquels je dois m'attendre, je ne veux plus vivre ici. J'ai l'impression que les Noirs y sont une espèce en voie de disparition. Rosette Molnar, citoyenne américaine

Puisqu'elle n'est pas admissible à un programme d'immigration au Canada, Rosette Molnar dit qu'elle songe sérieusement à demander l'asile politique en cas de victoire de Donald Trump pour un second mandat. Je vais littéralement pleurer et supplier [les autorités] à la frontière en espérant qu'elles comprennent ce qui se passe ici et pourquoi l'urgence est si réelle pour moi , confie-t-elle.

Toutefois, l'avocat Lee Cohen met en garde contre une telle démarche qui aurait, selon lui, peu de chances d'aboutir. Dans des cas très isolés seulement, avance-t-il, des personnes noires ou autochtones pourraient réussir à faire valoir aux autorités canadiennes leur crainte justifiable de continuer à vivre aux États-Unis.

Peu importe le résultat de l'élection présidentielle américaine, l'avocat d'Halifax prédit qu'il faudra des années pour recoudre le tissu social du pays.

Rosette Molnar abonde dans le même sens. Une victoire du candidat démocrate Joe Biden devrait la convaincre, dit-elle, de rester aux États-Unis dans l'espoir qu'une nouvelle administration à Washington apaise les tensions dans le pays. Mais si ça continue, alors j'envisagerai toujours de partir quel que soit le président , prévient-elle.

Avec des renseignements de CBC