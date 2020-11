Valence couronné vainqueur des 24es Francouvertes

Le jeune musicien de Québec est arrivé premier, au terme d’une édition mouvementée du concours qui met les projecteurs sur la relève musicale francophone.

Il repart avec une bourse de 10 000 $. Sa pop-rock emprunte à l’esthétique des années 1970, avec la flûte traversière à l’avant, notamment, et peut également rappeler celle d’Hubert Lenoir, autre talent issu de la scène musicale de la capitale nationale.

Valence a déjà en poche un microalbum lancé en 2019, Crystobal Cartel, et un simple, Pruneau, lancé en mars dernier.

Fait remarquable de la finale de lundi soir : les trois finalistes – Valence, Ariane Roy et Narcisse – sont originaires de la ville de Québec.

La communauté artistique multidisciplinaire y est tissée serrée, avançait une autre des participantes, Ariane Roy, à la veille de la finale. Je nous vois plus comme une team. On arrive ensemble, et on est fiers d’avoir une finale de Québec.

Les Francouvertes, dont les étapes préliminaires ont débuté en février dernier et qui devaient normalement couronner un vainqueur ou une vainqueure au printemps, ont pris une longue pause en mars, pour les raisons que l’on connaît.

Le concours a repris en septembre, d’abord devant public, puis de façon virtuelle, jusqu’à la finale de lundi.